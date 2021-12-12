Son dakika: Didim'li Kadir Görmez cinayetinde tutuklu sayısı 5'e yükseldi

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde silahla vurularak öldürülen Abdulkadir Görmez cinayetiyle ilgili olarak adli kontrol şartı ile serbest kalan M.S soruşturma kapsamında yeniden göz altına alınarak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bilindiği üzere Didim'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nden 5 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Abdülkadir Görmez 5 el ateş edilerek öldürülmüş, olayın ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayetle ilgili çalışma başlatmıştı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2021'de görüştüğü kızın ağabeyi tarafından öldürülen Yusuf Bulgan'ın iki kardeşi ile 9 akrabası göz altına alınmıştı. polis ekipleri cinayette kullanıldığı tahmin edilen aracı tespit ederek, 3 mahallede evlerde yapılan aramalarda da 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirmişti. Göz altına alınan şüpheliler adliyeye çıkartılırken, şüphelilerden Yusuf Bulgan'ın kardeşleri E.B ve A.B ile akrabaları A.B ve O. Ç tutuklanmış, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili olarak savcılık talimatıyla adli kontrol şartı ile serbest bırakılan M.D yeniden göz altına alındığı öğrenilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.D'nin tutuklanması sonrasında olaydaki tutuklu sayısı 5'e yükseldi. - AYDIN

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