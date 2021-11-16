Didim'de düzensiz göçmenin öldüğü tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Didim'de düzensiz göçmenin öldüğü tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde 1 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği tekne kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde 1 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği tekne kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Didim açıklarında 9 düzensiz göçmenin kurtarıldığı 11 Kasım'daki kazada, cansız bedenine ulaşılan kadının, Irak uyruklu Dilan Yousıf Habeeb (25) olduğunu belirledi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, organizatör oldukları değerlendirilen şüphelilerin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 Ukrayna uyruklunun da bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin tardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Türk vatandaşı R.G. tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Didim açıklarında 11 Kasım'da, yelkenli bir teknenin yan yattığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, 9 düzensiz göçmeni karaya çıkartmıştı. Bölgede bir kadının cesedine ulaşılmıştı.

Didim'de düzensiz göçmenin öldüğü tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Didim'de düzensiz göçmenin öldüğü tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Didim'de düzensiz göçmenin öldüğü tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

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AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri

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