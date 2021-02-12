Son dakika! DHKP-C'NİN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU CAFERİ SADIK EROĞLU GÖZALTINA ALINDI
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Son dakika! DHKP-C'NİN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU CAFERİ SADIK EROĞLU GÖZALTINA ALINDI

12.02.2021 04:06 | Son Güncelleme: 12.02.2021 04:11
Son dakika! DHKP-C'NİN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU CAFERİ SADIK EROĞLU GÖZALTINA ALINDI

Son dakika gelişmesine göre İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyon ile DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nu gözaltına aldı.

 İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyon ile DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nu gözaltına aldı. 

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlan, 'Terörden Arananlar' listesinde 'gri' kategoride yer alan ve geçen yıl polisin terör örgütüne yönelik operasyonu sırasında hücre evinin bulunduğu adreste, gizli bir bölmede Ümit İlter ile birlikte yakalandı. DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu bildirilen Caferi Sadık Eroğlu, örgüt kurma ve yönetmekten yargılandığı davada geçen yıl mahkemece tutuklandı. Bir süre önce hakkında 'ev hapsi' kararı alınarak cezaevinden tahliye edilen Eroğlu hakkında, itirazlar üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Adli makamların serbest bırakılmasına yönelik itirazının yanı sıra bir başka soruşturma kapsamında Eroğlu'nun kaldığı Sarıyer Armutlu'daki adrese gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Eroğlu, operasyon sonucu gözaltına alındı. Zanlı sorgulanmak üzere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Eroğlu'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK

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