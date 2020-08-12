Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 9 Son dakika haberine göre Gamze'yi öldürüp, 'Başkasıyla paylaşamam' demiş RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı (46) aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle tabancayla sırtından vurduktan sonra, boğazını bıçakla keserek öldüren Savaş Dalançıkar (37)...

Gamze'yi öldürüp, 'Başkasıyla paylaşamam' demiş

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala 'yı (46) aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle tabancayla sırtından vurduktan sonra, boğazını bıçakla keserek öldüren Savaş Dalançıkar (37) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Dalançıkar'ın cinayetten sonra, genç kadının cesedi başında beklerken, "Seni çok seviyorum, başkasıyla paylaşamamö dediği anlatıldı.Olay, 15 Nisan akşamı saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle, resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabanca ile sırtından vurdu. Ardından da boğazını bıçakla keserek, öldürdü.Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Gamze Pala'nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken, cinayet zanlısı tutuklandı.İDDİANAME HAZIRLANDICezaevine koyulan Savaş Dalançıkar hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Dalançıkar hakkında, 'tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.SOSYAL MEDYADAN YAZMIŞİddianamede, tutuklu şüphelinin, sosyal medya hesabından, Gamze Pala'ya doğum günü olan 7 Ekim günü onlarca mesaj gönderdiği bildirildi. Mesajlarından birinde, "Sana olan sevgim kalbimde yaşayacak. Ebediyen üzülmek kaderimde varmış. Ben yine de seni seveceğim. Papatyam, doğum gününü tüm kalbimle kutlarım. Allah uzun ömür versin, nice doğum günleri kutlaman dileğiyle. Senin sevgin ebediyen kalbimde yaşayacakö yazdığı kaydedildi. 'BIÇAĞI ÇEKEREK, BOĞAZINI KESTİM'Savaş Dalançıkar'ın, cinayetten 2 ay önce Gamze Pala'yı öğretmenevi bahçesinde bir erkekle otururken görüp, çok kıskandığını söylediği bildirilen iddianamede, şüphelinin ifadesine de yer verildi. Dalançıkar ifadesinde, cinayeti şöyle anlattı: "Olay sabahı sosyal medya hesaplarına baktım. Sonra onu düşünerek, müzik dinledim. Akşamüstü evden çıkıp, parka gittim. Parkta silahın haznesine mermi verdim. Gamze'yi öldürmeyi düşünmedim. Sonra yürüyerek, öğretmenevine girdi. Beni görünce koşmaya başladı. İki el ateş ettim. Silahım tutukluk yaptı. Sonra tekrar hazneye mermi verdim. Silahım yine tutukluk yaptı. Bunun üzerine bıçağı çekerek, Gamze'nin boğazını kestim.ö EVLENMEK İSTİYORMUŞEvlenmek istediği genç kadının aşkına karşılık vermediğini söyleyen Dalançıkar, kanlar içindeki cesedin başında beklerken, "Seni çok seviyorum, başkasıyla paylaşamamö dediğini de ifade etti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEMehmet Can PEÇE/RİZE,

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Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş

ADANA'da, annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı (42) tabancayla vurarak, öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın (45), mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada cinayeti işlediği ortaya çıktı. Avukat Polat ile annesinin, baba Şeref Polat'ın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla vesayet davası açtığı öğrenildi.Olay, dün saat 22.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta meydana geldi. Baba Şeref Polat'ın üzerine olduğu öne sürülen bankadaki para, 2 tarla ve arsa ile sahibi oldukları evin satışıyla yaklaşık 20 milyonu bulacak para ile malın aile içinde paylaşımına karar verildi. Mal paylaşımında anlaşamayan Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile zaman zaman tartışma yaşadı. Şeref Polat'ın para ve malın büyük kısmını Tolga Polat'a vermek istemesi üzerine İkbal ve avukat oğlu Altuğ Polat, babanın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla vesayet davası açtı. Bugün görülecek dava öncesi dün akşam annesinin evine giden Tolga Polat, başlayan tartışmada tabancasını çıkarıp, önce annesine ardından merdivenlerden kaçmaya çalışan kardeşine ateş açtı. Babanın da olay sırasında evde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ANNE İLE AVUKAT OĞLU ÖLDÜSilah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altuğ Polat ile annesi İkbal Polat, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.TESLİM OLDUOlayın ardından Vali Yardımcısı Tolga Polat, polis ekiplerine teslim oldu. İkbal Polat ve oğlu Altuğ Polat'ın cansız bedenleri ise cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu sırada anne ile oğlunun yakınları, gözyaşı döktü. Vali Yardımcısı Polat'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

HABER: Çağlar ÖZTÜRK- Can ÇELİK/ADANA,

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Park halindeki otomobilde yangın çıktı

ŞANLIURFA'da, park halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alev alan otomobil ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Yenice mahallesinde Abdullah Bal'a ait park halindeki otomobilin, bir anda motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler, otomobilin tamamını sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü.

Otomobilin kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA