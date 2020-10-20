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20.10.2020 12:31 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:35
Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 8

Son dakika haberleri: HDP'li Tosun'a evlat nöbetindeki ailelere 'hakaret' soruşturmasıDİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelere hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun...

HDP'li Tosun'a evlat nöbetindeki ailelere 'hakaret' soruşturması

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelere hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, partisinin kuruluş yıl dönümü kutlaması için dün HDP il binasına geldi. HDP'li Tosun, iddiaya göre, burada oturma eyleminde olan evlatları dağa kaçırılan ailelere hakaret etti. Ailelerin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, Remziye Tosun hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlattı.

DİYARBAKIR,  

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Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

 GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, hemzemin geçitte, tren hafif ticari araca çarptı. Kazada, 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Kozdere Mahallesi'nde yaşandı. Makinistler M.K. ve H.K. idaresindeki 67386 sefer sayılı Fevzipaşa-Beyoğlu destek treni, hemzemin geçitten kontrolsüz şekilde geçmek isteyen Sadettin Kara (51) yönetimindeki 27 AAJ 010 plakalı hafif ticari araca çarptı. Sürüklenen araçta sürücü Kara ile okula götürmek için aracına aldığı Zeynep Azra Soysal (8) ve Elanur Soysal (6) kardeşler ağır yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Saadettin Kara ve Zeynep Azra Soysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Elanur Soysal ise Gaziantep'e sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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