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Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 7

11.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:33
Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 7

Son dakika habere göre Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katıldıYAKLAŞIK 4 ay koronavirüs (covid-19) tedavisi görüp 8 Aralık'ta koltuğuna geri dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katıldı

YAKLAŞIK 4 ay koronavirüs (covid-19) tedavisi görüp 8 Aralık'ta koltuğuna geri dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. 

Zoom programı üzerinden yapılan çevrimiçi görüşmeyi Başkan Böcek sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Böcek, "Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 11 büyükşehir ve 9 il belediye başkanımızla gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıya katıldık" notuyla paylaştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Ahmet İSTEK/ANTALYA,  

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Ardahan buz kesti

SOĞUK havanın etkisi altına giren Ardahan'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 17,8 derece ile Göle'de ölçüldü. Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu, soğuk havanın etkisine girdi. Yapılan ölçümlere göre bölgenin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 17,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere, Hanak'ta 16.5, Damal'da 13.1, Çıldır'da 12.8,, Posof'ta 10,7 dereceyi gösterdi. Ardahan kent merkezinde ölçülen en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 12,8 derece oldu. Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluşurken ağaçlar da kırağı tuttu. Sabah saatlerinde etkili olan sis ve yolların buzlu olması ulaşımı da olumsuz etkiledi. Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.Bu arada gece bölge illerinde ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle oldu:  Erzurum sıfırın altında 10,6, Kars sıfırın altında 6,9, Ağrı sıfırın altında 5,2, Erzincan sıfırın altında 4,5.

Iğdır'da en düşük hava sıcaklığı 0 derece olurken, Muş'ta 1,6 dere olarak kaydedildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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