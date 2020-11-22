Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ- 6

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te yasak sonrası kebaplar, vakumlanarak servise gönderiliyor KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında getirilen yeni kısıtlamalarla birlikte restoranlar sadece paket servis yapmaya başladı.

Gaziantep'te yasak sonrası kebaplar, vakumlanarak servise gönderiliyor

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında getirilen yeni kısıtlamalarla birlikte restoranlar sadece paket servis yapmaya başladı. Gaziantepli işletmeci Onur İbili de sıcak kebap yeme alışkanlıklarının devam etmesi için paket isteyen müşterilerine kebabı vakumlayarak göndermeye başladı.

Koronavirüs vakalarındaki artış üzerine getirilen yeni kısıtlamalar kapsamında Gaziantep'teki lokanta ve restoranlar da paket servise geçerek, müşteri alımını durdurdu. Paket servise geçen işletmecilerden Onur İbili, Gazianteplilerin kebabı sıcak sevdiğini ve bu sebepten vakum makinesi yardımıyla pişirilen kebaplara el değmeden ve soğumadan isteyenlere ulaştırdıklarını söyledi.

'SICAKLIĞINI 4 SAAT KORUYOR'Onur İbili, vakumlanarak paketlenen kebabın sıcaklığını 4 saat boyunca koruduğunu söyledi.İnsanların sıcak tüketimi sevdiği için bu şekilde yapılan pakete de ilgi gösterdiğini anlatan İbili, "Devletimizin aldığı yeni kararlardan dolayı mekanda servislerimizi kapattık. Paketlemede de özel vakumlama sistemi dediğimiz bir sistem var. Kebabı sıcak çektiğimiz zaman vakum sistemi ile üzerini kapatıyoruz. Kebabı koyduğumuz paketin böylece hava almasını engelliyoruz. 4 saat boyunca sıcak durumda kalıyor. Bu sayede hem Gaziantep'teki vatandaşlarımıza hem de şehir dışından isteyen insanlara gönderebiliyoruz" dedi.

'EL DEĞMEDEN PAKETLENİYOR'Pandemi dolayısıyla insanların hijyen kurallarına uygun bir paket sistemi beklediğini söyleyen Onur İbili, vakumlama ile kebabın paketlendiği sırada el ile temas etmediğini belirtti.Müşterilerin bu uygulamaya ilgi gösterdiğini anlatan İbili, "Şu an paket servislerimiz iyi gidiyor. Pandemi dolayısıyla insanlar hijyen kurallarına uygun bir paket sistemi istedikleri için böyle daha uygun oluyor. İnsanlarımız sıcak yemeye alıştığı için böyle bir paketleme sistemini duyunca çok seviniyorlar. Hiç el değmeden direkt müşterinin kapısına kadar ulaşabiliyor. Tüm müşterilerimiz bunu çok sevdi ve iyi talep gösteriyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Kebabın yapımı - Kebabın pişirilmesiPaketlenmesiKebabın vakumlanmasıOnur İbili ile röp.Genel ve detay görüntülerHaber: Kadir GÜNEŞ Kamera: -GAZİANTEP-DHA)

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Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ettiler

DENİZİN havadan daha sıcak olduğu Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından vatandaşların akınına uğradı.Koronavirüsün (Covid-19) bulaşıcılığını azaltmak amacıyla Türkiye genelinde hafta sonu 20.00-10.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü, bu sabah saat 10.00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, vatandaşların akınına uğradı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 23 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar hem denizin hem de sahil bandında spor yapmanın keyfini sürdü. Sahil bandındaki banklarda oturan ve çimlerde kahvaltı yapanların maske ve fiziki mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. Tüm yurtta soğuk havanın etkisini gösterdiği bu günlerde Antalya'da yazdan kalma günlerin yaşanması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Sahilden genel görüntüDrone görüntüsüOturan ve yürüyüş yapan vatandaşlarda detay ve droneYüzenlerden görüntüDHA Muhabiri Alparslan ÇINAR anonsHaber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Bina yıkıldı, tarihi eserler ortada kaldı İZMİT'te, Roma döneminden kalma tarihi eserler ortaya çıkarılırken, tel çit ile önlem alındı. Kazı sahasının yanında bulunan binanın, tarihi yapının üzerine yapıldığı belirlenirken, yıkılmasının ardından alandaki eserler ortada kaldı.

İzmit'in Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi'nde, 19 yıl önce yıkılan binanın bulunduğu alanda yapılan kazılarda, Roma dönemine ait sütunlar ve yapılar bulunurken, önlem amacıyla etrafına tel çit çekildi. Kazı sahasının yanındaki bina, tarihi eserlerin üzerine yapıldığı anlaşılırken, geçen günlerde yıkıldı. Binanın enkazı, bölgeden kaldırılırken, yan tarafta bulunan arkeolojik kazı sahası ise korumasız kaldı. Kazı sahasında, Roma dönemine ait sütunlar ve birçok tarihi eser, istiflenmiş olarak bekletiliyor.

Çukurbağ Mahallesi'ndeki arkeolojik kazı bölgesi, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından yıkılan binaların enkazları kaldırılırken, tespit edilmişti. Yer altında Roma döneminden kalma yapılar ve tüneller olduğu belirlenen bölgeden bugüne kadar çok sayıda heykel ile tarihi eser çıkarıldı. İhbar üzerine, 2001'de, çöplükte bulunan, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki başı olmayan Herkül heykelinin de bu alandan çıkarılarak, çöplüğe taşındığı düşünülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kazı sahasından görüntüler Yıkılan binanın olduğu yerden görüntüler Demir tellerin olmadığı alanın görüntüsü Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Sınava 1 dakika geç kaldı, içeri alınmayınca kapıyı yumrukladı

DİYARBAKIR'da Kamu Personel Seçme Sınavı'nı (KPSS) bir dakika ile kaçıran genç aday, içeri girebilmek için okul kapısını yumrukladı. Sınava giren bazı adayların yakınlarının da destek vermek için yumrukladığı kapı açılmayınca, genç aday çaresiz bir şekilde okuldan ayrıldı.

KPSS ortaöğretim oturumu, tüm yurtta ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınav için sabahın erken saatlerinden itibaren sınavın yapılacağı merkezlere gelen adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, ellerini dezenfekte ettikten sonra içeri alındı. Adayların yakınları salgın nedeniyle okul bahçelerine alınmadı. Yenişehir ilçesi Ziya Gökalp Anadolu Lisesi'nde de adayların binaya giriş saati, 10.00 itibariyle sona erdi. Bu sırada koşarak gelen bir aday, bir dakika ile okula giriş saatini kaçırdı. İçeri alınmayan genç aday, okulun kapısını yumrukladı. Kapı açılmayınca sınavdaki yakınlarını dışarıda bekleyen bazı vatandaşlar da kapıyı yumruklamaya başladı. Bir dakika ile geç kaldığını söyleyen genç aday, buna rağmen kapı açılmayınca çaresiz bir şekilde okuldan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı