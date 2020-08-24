Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 5 Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da su kanalı kazısında göçük: 2 kardeş öldü SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, açtıkları 5 metre derinliğindeki kanalda içme suyu boru bağlantısı yapan Hayati (25) ile kardeşi Kenan Ak (22), meydana gelen göçükte hayatını kaybetti.

Samsun'da su kanalı kazısında göçük: 2 kardeş öldü

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, açtıkları 5 metre derinliğindeki kanalda içme suyu boru bağlantısı yapan Hayati (25) ile kardeşi Kenan Ak (22), meydana gelen göçükte hayatını kaybetti.Olay, gece saatlerinde, ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki Halilbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede eve içme suyu götürmek için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanalda su borusu bağlantılarını yapan Kenan Ak, toprak altında kaldı. Olayı gören ağabey Hayati Ak, kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Bu sırada meydana gelen ikinci toprak kaymasında Hayati Ak da göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı ve yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda 2 kardeşin cansız bedenleri, göçükten çıkarıldı. Hayati ile kardeşi Kenan Ak'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİHakan AKGÜN/VEZİRKÖPRÜ (Samsun),

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Batman'da ata tüfekli saldırı; vücudundan 18 saçma çıktı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, pompalı tüfekle saldırıya uğrayan at, yaralandı. Atın sahibi Rıdvan Korkut, "Bir vicdansız tarafından tüfekle ateş edilmiş. Kimin vurduğunu bilmiyorum ama vücudundan 18 saçma çıktı" dedi.

Gercüş ilçesinde yaşayan Rıdvan Korkut, sabah saatlerinde atını kontrol ettiği sırada vücudunda pompalı tüfekten çıktığı belirlenen çok sayıda saçma gördü. Atın vücudundaki 18 saçmadan 2'sini kendisinin çıkardığını belirten Korkut, tedavisi için veterinere götüreceğini söyledi. Atına kim tarafından saldırı yapıldığını bilmediğini ifade eden Korkut, "Sabah saatlerinde atımı sürekli kontrol ediyorum. Bu sabah geldiğimde at kanlar içindeydi. Pompalı tüfekle ateş etmişler. Vücudunda 18 saçma tespit ettim. Kimin vurduğunu bilmiyorum ama bu vicdansızı Allah'a havale ediyorum. 2 saçmayı ben kendim çıkardım. Veterinere götüreceğim atımı" dedi.

Kaynak: DHA