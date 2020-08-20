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Son dakika gündem haberine göre 1Isparta'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i (19), kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer...

Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 5
20.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:35

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Isparta'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i (19), kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Pehlivan (20), Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dördüncü kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel açıklama yaptı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ISPARTA

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Kütahya'da 1 kişinin yaralandığı sokak ortasındaki silahlı kavga kamerada

KÜTAHYA'da, iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada O.Y. (26), dizinden vurularak, yaralandı. Olay sonrası O.Y.'nin 2 arkadaşı dahil 4 kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise apartmanının güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Olay, saat 02.30 sıralarında, Servi Mahallesi Şehit Jandarma Er Celalettin Atlı Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki grup, yanlarındaki silahlarla birbirlerine ateş açtı. Kavgada O.Y., dizinden vurularak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, O.Y.'yi ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaralı O.Y.'nin arkadaşları İ.K. ve E.O. ile olaydan sonra kaçan A. A. ile S.A.'yı kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Olay yerindeki otomobilde yapılan aramada, İ.K.'ye ait pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Öte yandan olay anının apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kendisine ateş edilen İ.K.'nin, elindeki pompalı tüfekle karşı tarafa ateş ettiği anlar yer aldı.

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Kaynak: DHA

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