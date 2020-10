Son Dakika | DHA YURT BÜLTENİ - 4

Öz kızına tecavüz edip doğan bebekleri öldüren babaya, çifte ağırlaştırılmış müebbet

ANTALYA'da zihinsel engelli öz kızına tecavüzden doğan bebekleri öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Ekrem Ergül, bu kez eşi Cemile Ergül'ü 'cinayete azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5642 Sokak'ta oturan ve inşaatlarda boyacılık yapan 4 çocuk babası Ekrem Ergül, zihinsel engelli kızı H.E.'ye (25) 6 yıl boyunca tecavüz etti. 2008 yılında babasından hamile kalarak düşük yapan H.E.'nin, bu tecavüzlerden 2012 ve 2014 yılında doğan biri erkek 2 bebeği ise tenha bir bölgeye bırakılarak, ölüme terk edildi. Korkunç olay, bir komşunun polise ihbarıyla ortaya çıktı. Ekrem Ergül tutuklanırken, eşi Cemile Ergül tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.E. ile kız kardeşi A.E. (14) ve erkek kardeşi A.E. (11), devlet korumasına alındı.

CİNSEL İSTİSMAR VE CİNAYET SUÇLARINDAN 2 AYRI DAVA AÇILDIÖz kızına cinsel istismarda bulunan Ekrem Ergül hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 30 yıla kadar hapis, anne Cemile Ergül hakkında da 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemi ile Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ekrem Ergül ve Cemile Ergül hakkında yine aynı mahkemede doğan 2 bebeği öldürdükleri iddiasıyla 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan ikinci bir dava açıldı.Cumhuriyet savcısı Erkan Gözkaya tarafından hazırlanan ikinci davanın iddianamesinde, Ekrem Ergül'ün 2012 yılında kızından doğan erkek bebeği bilinmeyen bir yere atarak ölümüne neden olduğu, Cemile Ergül'ün de 14 Eylül 2014 tarihinde yine eşinin tecavüzü sonucu kızının dünyaya getirdiği kız bebeği beze sarıp, bilinmeyen bir yere gömerek ölümüne neden olduğu ileri sürüldü. Çift hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, ilk davadan tutuksuz olan anne Cemile Ergül hakkında yakalama kararı verdi. Tüm bu süreçte H.E.'nin ruh sağlığının, babasının yıllarca devam eden cinsel istismarı nedeniyle bozulduğu belirlendi.CİNSEL SALDIRIDAN 30 YIL HAPİS5. Ağır Ceza Mahkemesi 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan açılan ilk davada tutuklu sanık Ekrem Ergül'ü 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim yapmayan mahkeme, Cemile Ergül'ün ise beraatine karar verdi.BEBEKLERİN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA VERİLEN KARAR YARGITAY'DAN DÖNDÜEkrem Ergül ve Cemile Ergül'ün 2 bebeği öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılandıkları davada ise yargılamayı yapan aynı mahkeme, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle Ekrem Ergül'ü 15 yıl, Cemile Ergül'ü 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. H.E.'nin avukatı Serap Ertuğrul ile Cumhuriyet savcısı kararı temyiz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların teşebbüs suçundan değil, 'kasten insan öldürme suçu'ndan ceza almaları gerektiğine hükmederek, bozdu.İKİNCİ YARGILAMADA EN AĞIR CEZA VERİLDİYeniden görülen davada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran mütaalasında, H.E.'nin tecavüzler sonucu 2011 yılı başında hamile kaldığını, bebeği 2-3 aylıkken düşük yaptığını, cinsel istismar sonucu 2012 ve 2014 tarihlerinde de hamile kalıp, 2 kez canlı doğum gerçekleştirdiğini anlattı. Savcı Şeran, mütaalasının devamında, 2012'deki doğumun ardından sanık Ekrem Ergül'ün bebeği göbek bağı kesilmeden alıp götürdüğünü, geri döndüğünde eşi Cemile Ergül'e 'Çocuğu bir yere attım' dediğini, ancak çocuğun nereye bırakıldığının saptanamadığını ve cesede ulaşılamadığını kaydederek, şöyle dedi: "Sanığın mağdureye karşı eylemlerine devam ettiği, bu tecavüzler sonucunda mağdurenin 2014 yılında sanık Ekrem Ergül'ün evde olmadığı sırada bu kez çocuğu annesinin yardımı ile doğurduğu, çocuğun kız olduğu ve yaşadığı, sanık Cemile Ergül'ün çocuğu evden alarak, bir kovaya koyduğu ve götürüp çalılık alana bıraktığı, akşam olunca da Ekrem Ergül'e durumu anlattığı, Ekrem Ergül'ün de Cemile'ye 'İyi olmuş. H. de kurtulmuş' dediği, doğan çocukların cesetleri ele geçirilmemiş olsa da sanıkların üzerine atılı insan öldürme suçunu işledikleri anlaşılmıştır."CEZADA İNDİRİM YAPILMADIMahkeme, Ekrem Ergül ve Cemile Ergül'e, 'olası kasıtla üst soy ve alt soy çocuğa beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak amacıyla insan öldürme suçu'ndan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme, 2 sanığın da cezasında indirim yapmadı.'CİNAYETE AZMETTİRMEK'TEN DE YARGILANDIEşi Cemile Ergül'ü 'cinayete azmettirme' suçundan da Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ekrem Ergül, bir kez daha hakim karşısına çıktı. 17'nci duruşmadaki karar duruşmasına sanık Ekrem Ergül, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS sistemi ile katılırken, sanık avukatı ile katılan vekili Serap Ertuğrul mahkemede hazır bulundu. Katılan vekili Serap Ertuğrul, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.Suçlamaları kabul etmeyen Ekrem Ergül savunmasında, "Ben kızımı hamileyken hiç görmedim. Kendimi fazla ifade edemiyorum" dedi.Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Ekrem Ergül'ün öz kızı H.E.'ye karşı cinsel saldırıda bulunduğunu, mağdurun hamile kalması üzerine doğan bebekleri öldürmek suçundan Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldığını hatırlatarak, şunları söyledi: "Sanık Cemile'nin beyanında, Ekrem Ergül sürekli hem kendisine, hem de kızı H.'ye, 'Ben evde yokken doğum gerçekleşirse bebeği götürüp bilinmeyen bir yere atın' şeklinde ve buna benzer sözler söylemiştir. Nitekim Ekrem Ergül'ün evde olmadığı 14 Eylül tarihinde H.E. evde doğum yapmış ve bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. H.'nin öz annesi olan Cemile eşinin telkin ve talimatları doğrultusunda bebeği beze sararak bir kovaya koyduktan sonra oturduğu mahallede bulunan okulun yanındaki boş bir alana atarak ölümüne sebebiyet vermiştir. Aramalara rağmen ceset bulunamamış ancak Cemile olayı doğrulamış ve yaşananları ayrıntılı olarak anlatmıştır. Sanık Ekrem Ergül'ün eşi Cemile'yi eylemi gerçekleştirmek için azmettirdiği tüm soruşturma, kovuşturma dosyası ve Cemile'nin oluşa uygun ayrıntılı beyanından anlaşılmakla sanık Ekrem Ergül'ün eylemine uyan 'Bir suçu gizlemek amacıyla kendini savunamayacak durumdaki yakın akrabayı öldürmeye azmettirme suçu'ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep ederim."Katılan vekili Serap Ertuğrul, savcının mütalaasına katıldığını ve sanığın indirim almaksızın cezalandırılmasını istedi. Sanık Ekrem Ergül ise son sözünde beraatını istedi.Mahkeme, sanık Ekrem Ergül'ü, 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan altsoydan akrabayı kasten öldürme suçu'nu işlediğine kanaat getirerek, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)Süleyman EKİN/ANTALYA,

Afrin'de PKK/YPG'li teröristler bombalı araçla saldırdı: 4 yaralı TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör unsurlarından arındırılıp, özgürleştirilen Suriye'nin Afrin bölgesinde, PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 4 kişi yaralandı.'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesindeki Suriye'nin Afrin bölgesinde, dün terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, patlamada yaralanan 4 kişiyi Afrin'deki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonrası çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yerel güvenlik güçleri, uzaktan kumanda kullanılarak, yapılan saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Patlamanın olduğu yerÇıkan yangınİtfaiyenin yangına müdahalesiPatlatılan araç

Haber-Kamera: GAZİANTEP

'Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu' ADANA'da, kendisini darbettiğini öne sürdüğü eşi Hakan Ö.'yü (33) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istemiyle dava açılan Fikriye Ö.'nün (28) 10 yaşındaki oğlu M.Ö.'nün olay gecesi yaşananlara tanık olduğu ortaya çıktı. Küçük çocuk, "Babam annemi her gün kemerle dövüyordu. Annemin eline silahı zorla tutuşturdu. Tüfeğe 3 kere vurdu ve tüfek patladı" dedi. Genç kadının avukatı Sevil Aracı ise, "Fikriye katil değil, şiddet mağduru" diye konuştu.Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi 1002 Sokak'ta, 2 Eylül gecesi yaşanan olayda, iddiaya göre 2 çocuklu Fikriye-Hakan Ö. çifti arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakan Ö., eşi Fikriye Ö.'yü darbetti. 2 çocuk annesi kadın da evdeki pompalı tüfeği alarak, eşine ateş açtı. Hakan Ö., göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığılırken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Hakan Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Fikriye Ö. ise yakınlarına, "Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti" dedi. Polisteki ifadesinde ise öldürme amaçlı ateş etmediğini söyleyen Fikriye Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.SİLAH BİR ANDA PATLADI, ELİM TETİKTE DEĞİLDİFikriye Ö., DHA'nın ulaştığı ifadesinde, daha önce gördüğü şiddet nedeniyle 183 Aile İçi Şiddet Hattı'nı arayıp yardım istediğini ancak eşinin kendisini, 'ailesine zarar vermek' ile tehdit etmesi üzerine eve gelen polislere şikayetçi olmadığını bildirdiğini anlattı. Ayrıca, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan eşi Hakan Ö.'nün kıskançlık nedeniyle kendisini kemerle dövdüğünü, üzerinde sigara söndürdüğünü ve kızgın yağ dökmekle tehdit ettiğini ifade eden Fikriye Ö., "Olay gecesi elime silahı zorla verdi. 'Ben bu tüfeğin huyunu biliyorum' dedi ve namluya üç kez vurdu. Tüfek ateş aldı. Benim elim tetiğe hiç değmedi" dedi.KASTEN ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN İDDİANAME HAZIRLANDIFikriye Ö. hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşması 6 Kasım günü görülecek olan davada Fikriye Ö.'yü savunacak olan avukat Sevil Aracı, "Eşini öldürmek suçuyla suçlanan bir sanık oldu Fikriye. Ancak biz biliyoruz ki Fikriye bu cinayeti işlemedi. Kendi anlatımı ve yaşadığı tüm olaylardan baktığımızda aslında onu bu noktaya getiren sürecin çok büyük bir mağduriyet içerdiğinin farkındayız. Yıllarca çok ciddi anlamda şiddet görmüş. Hatta işkence boyutlarında bir şiddet görmüş" dedi. 'FİKRİYE KATİL DEĞİL ŞİDDET MAĞDURU'Çiftin 10 yaşındaki oğlu M.Ö.'nün yaşananlara tanık olduğunu, bu nedenle mahkemede dinlenmesini talep edeceklerini kaydeden avukat Aracı, "Biz müebbet ile cezalandırılacağına inanmıyoruz. Olayı kendisinin yapmadığını ifade ediyor. Çocuğun da olayı gördüğünü öğrendik. O sırada Fikriye de bunu bilmiyordu. Babasının zorla silahı annesinin eline verdiğini, patlamasına sebep olduğunu çocuk görmüş. Biz de mahkemede dinlenmesini talep edeceğiz. Bu ifade de alındıktan sonra net bir şekilde ortaya çıkacaktır gerçek. Fikriye katil değil, şiddet mağduru. Biz beraat edeceğine inanıyoruz" diye konuştu. TEK TANIK OLAY GÜNÜNÜ ANLATTIOlayın tek tanığı 10 yaşındaki M.Ö. de annesinin her gün babasından şiddet gördüğünü söyleyerek, olay gününü şöyle anlattı: "Annemin eline silahı zorla tutuşturdu. 'Eğer bana sıkmazsan ben de yarın anneni öldüreceğim, seni de onun önünde öldürüp, anneni çıldırtacağım' dedi. Annem 'ben yapmam, sıkmam Hakan' dedi. Babam da 'Sıkacaksın, çocuklarımın ölüsünü öpeyim ki ben bu silahı patlatmasını bilirim' dedi. Silaha üç kere vurdu. Tüfek patladı. Sonra korkumdan içeri gidip, uzandım. Yan komşumuz Ali abi geldi. Polisi aradılar, polis geldi."'ANNEM KORKU İÇİNDE YAŞARDI'M.Ö., "Annem korku içinde yaşardı. Babam onu her gün kemerle dövüyordu. Bizi dövmez sadece kızardı. Anneme küfürler saydırır, bir şey söylediği zaman da hemen döverdi. Akşamları hep kavga ediyorlardı. Bir kere de yağ kızdırmış, üzerine dökecekti, arkadaşı kurtardı" dedi.ANNE: İZLERİ BENDEN SAKLIYORDU

Kızının sürekli şiddet gördüğünü ve 'Bana dua et anne' dediğini ileri süren anne Rabiya Çulha (48) da "Ben her gün kızım ölecek diye düşünüyordum. Sabah kalkıp, kızımın sesini duyduğumda şükrediyordum. Vücudundaki izleri bana göstermezdi, saklardı. Arkadaşlarından öğrenirdim. Üzerinde sigara söndürürmüş. Kemerle vururmuş. 'Anne üzülme bir şey olmaz, bizi öldürür, seni öldürür' derdi. 'Anneni, kardeşini öldürürüm, evinizi yakarım' diye kızıma korku veriyordu. O da korkusundan bir şey yapamıyordu. Anneler ağlamasın artık, şiddet görmesinler" dedi.

