Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 4 Son dakika habere göre KİMLİK BELLİ OLDU, ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİSelin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (3)Giresun'daki sel felaketinde, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede, sabah saatlerinde başlanan arama çalışmalarında bulunan cansız bedenin, Uzman Çavuş Burak Tok'a (28) ait...

KİMLİK BELLİ OLDU, ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (3)

Giresun'daki sel felaketinde, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede, sabah saatlerinde başlanan arama çalışmalarında bulunan cansız bedenin, Uzman Çavuş Burak Tok'a (28) ait olduğu belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Tok'un eşinin 2'nci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Tok'un ayrıca felaketin yaşandığı Giresun'a 1 ay önce tayininin çıktığı belirtildi.

Şehit Uzman Çavuş Burak Tok'un acı haber inin verildiği Gümüşhane'nin Köse ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,

========================

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı ESKİŞEHİR'de, polisin düzenlediği operasyonda 300 litre etil alkol, 185 kilo tütün ve sigara sarma makineleri, gümrük kaçağı cep telefonları ile aksesuarları ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte alkol ile tütün mamulleri üretiminin ve kaçak eşya satışının önlenmesine yönelik harekete geçti. Ekipler, bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise 300 litre etil alkol, 185 kilo tütün, 30 bin 200 makaron, 23 bin 328 ağızlık, 116 kilo nargile kömürü, 135 alkol kiti, 3 sigara sarma makinesi, 7 akıllı cep telefonu ve 6 bluetooth hoparlör ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: DHA