Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 4

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Son dakika haberi... Katledilen Pınar Gültekin, Hizan'da Gayda Köyü'nden toprağa verilecek-1Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderildi.
22.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:52
Katledilen Pınar Gültekin, Hizan'da Gayda Köyü'nden toprağa verilecek-1
Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderildi. Genç kızın tabutu cenaze aracına taşınırken, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Bitlis'in Hizan ilçesi Gayda Köyü'ndeki mezarlıkta talihsiz Pınar için cenaze hazırlıkları yapıldı.
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Kaynak: DHA