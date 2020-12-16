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Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 3

16.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:53
Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 3

Son dakika gelişmesine göre Osmaniye'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltıOSMANİYE'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

OSMANİYE'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylemleriyle faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilerin, bulunduğu adreslere operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu H.Y, M.M.S, C.S ve B.B. yakalanarak gözaltına alındı. Polis, ev ve iş yerlerinde arama yaparken şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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