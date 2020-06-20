Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 3

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Gelen son dakika haberlerine göre Van'da basınçlı metal köpük kutularında 113 kilo eroin yakalandıVAN'da polisin bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, 165 basınçlı metal köpük kutusu içerisine gizlenmiş 165 paket halinde 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

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20.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:36

Van'da basınçlı metal köpük kutularında 113 kilo eroin yakalandı

VAN'da polisin bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, 165 basınçlı metal köpük kutusu içerisine gizlenmiş 165 paket halinde 113 kilo 350  gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 3 kişi gözaltına aılındı. 

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında merkez İpekyolu ilçesinde bulunan kargo şubesine operasyon düzenlendi. Operasyonda  narkotik madde arama köpekleri'Zeus' ve 'Zeyna' yardımıyla yapılan detaylı aramalarda 165 basınçlı metal köpük kutusu içerisine zulalanmış 165 paket halinde 113 kilo 350  gram eroin ele geçirildi. Yakalanan Uyuşturucu ile ilgili İ.H.T., D.G. ve Y.C. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kargo şubesinde arama yapılması-Narkotik made arama köpekleri 'Zeus' ve 'Zeyna' nın arama yapması-Detay görüntüler -İçinde uyuşturucu bulunan köpük kutuları-Uyuşturucu paketleri ve detaylar

Orhan AŞAN/VAN,

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Tokat'ta LGS sınavı ve sokağa çıkma yasağı başladı

TOKAT'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılan 10 bin 681 öğrenci, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav merkezlerine alındı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınav bugün saat 09.30'da başladı. Sınav öncesi adaylar, okul girişindeki el dezenfektanlarını kullandıktan sonra sosyal mesafeye uyarak tek tek  salonlara alındı. Öğrencilere ayrıca maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. 10 kişi ile sınırlı tutulan sınıflarda da 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına göre adaylar sıralara yerleştirildi.

Kentte doğuştan yürüme engelli olan Gamze Şengel, annesi Yeter Şengel ile birlikte okula geldi. Gamze, tekerlekli sandalyesiyle sınava girdi. Okul dışında çocuklarını bekleyen ailelerin ise genellikle sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. LGS sınavı ile birlikte sokağa çıkma yasağı da başladı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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