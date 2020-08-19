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Son dakika haberleri: Koronavirüsü yendi, babası ve babaannesi için immün plazma bağışı çağrısında bulunduBursa'da koronavirüsü yenen Ferda Çakar (31), koronavirüs tedavisi devam eden ve sağlık durumları kötüye giden babası Alaettin Gün (61) ile babaannesi Süheda Gün (82) için sosyal medyada yayınladığı video...

Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 28
19.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:43

Koronavirüsü yendi, babası ve babaannesi için immün plazma bağışı çağrısında bulundu

Bursa'da koronavirüsü yenen Ferda Çakar (31), koronavirüs tedavisi devam eden ve sağlık durumları kötüye giden babası Alaettin Gün (61) ile babaannesi Süheda Gün (82) için sosyal medyada yayınladığı video ile hastalığı atlatan kişilerden immün plazma bağışı yapmalarını istedi.

Yüksek ateş, öksürük ve boğaz ağrısı şikayeti ile 3 Ağustos'ta İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvuran Ferda Çakır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılan Ferda Çakır'ın tedavisine başlandı. Çakır'ın temaslılarını araştıran filyasyon ekibi, Çakır'ın babası Alaettin Gün ve babaannesi Süheda Gün'de yüksek ateş ve öksürük olduğunu belirledi. 6 Ağustos'ta Alaettin ve Süheda Gün'e yapılan koronavirüs testi de pozitif çıktı. Ardından da İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındılar. Ferda Çakır, 10 günlük tedavisinin ardından son yapılan test sonucunun negatif çıkması ve şikayetlerinin sona ermesi üzerine 14 Ağustos'ta taburcu edildi. Ancak sağlık durumları ciddileşen Süheda Gün'ün yoğun bakıma alınırken, Alaettin Gün ise entübe cihazına bağlandı.

Doktorların babası ve babaannesinin iyileşmesi için immün plazmaya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Ferda Çakır da bugün sosyal medyada yayınladığı video ile koronovirüs tedavisi olan ve iyileşen kişilerden babası ve babaannesi için immün plazma bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

'BABAM ENTÜBE CİHAZINDA BAĞLI VE UYUTULUYOR'

Ferda Çakar çektiği videoda şu ifadelere yer verdi: "Ben koronavirüs hastalığını geçiren ve mücadele veren biriyim. Ben hafif atlamama rağmen babam ve babaannem benim kadar şanslı değiller. Ateşle hastaneye kaldırıldılar ve sonunda yoğun bakımda mücadele veriyorlar. Plazma kana ihtiyacımız var, 0 RH pozitif olmak üzere. Covid-19 rahatsızlığı geçirmiş ve mücadele sonucunda negatife dönmüş ve en az üzerinden 28 gün geçmiş insanlara ihtiyacımız var. Bunu bulamadığımız için babam entübe cihazında bağlı ve uyutuluyor. İnsanlar ne yazık ki bu hastalığı hafife alıyorlar. Sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmiyorlar. Ama dikkat edilmesi gerekiyor. Benim gibi birçok kişi hafif atlatıyor ama birçok kişi de babam gibi mücadele veriyor. Lütfen bir olalım, hepimiz birbirimize destek olalım. Ne olursunuz şu kanı bulalım.ö 

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Kaynak: DHA

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