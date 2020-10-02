Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 27

Son dakika haberlerine göre Polis memuru bıçaklandı, oğlu darbedildi ADANA'da, polis memuru M.Ş., oğlunu darbettikleri için konuşmaya gittiği kahvehane işletmecisi S.E. ve oğlu K.E. tarafından saldırıya uğrayıp, sırtından bıçaklandı.