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Son dakika gündem haberi... MSB: Hakkari'de 1 asker şehit olduMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgesinde, görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın şehit olduğunu bildirdi.

Son Dakika | DHA YURT BÜLTENİ - 26
28.08.2020 23:16 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:16

MSB: Hakkari'de 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgesinde, görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkari/Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde 28 Ağustos 2020 tarihinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Hakkari/Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde 28 Ağustos 2020 tarihinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Haber: ANKARA,==================

Gaziantep'te palet fabrikasında yangın GAZİANTEP'te, ahşap-palet fabrikasında çıkan yangında alevler, kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı. Yaklaşık 3 saat süren müdahale ile söndürülen yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.Yangın, akşam saatlerinde Beylerbeyi Mahallesi 3'üncü Organize Bölgesinde bulunan palet fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, alevler büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı. Bölgeye gelen 30 itfaiye aracı ve 65 personel, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında yaralanan olmazken fabrika kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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