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Son dakika habere göre ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 24
09.06.2020 08:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 08:28
ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 40 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. 

Uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılığı (torbacılık) yaptığı öne sürülen 40 kişiyi tespit etti. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelilerin evlerini belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 40 şüpheli için yakalama kararının çıkartmasının ardından sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de destek verdiği operasyonda, direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, özel harekat polisleri tarafından koç başlarıyla kırılarak girildi. Özel eğitimli narkotik köpeği ile didik didik aranan evlerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

- Adana

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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