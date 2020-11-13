Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 22
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 22

13.11.2020 23:07 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:11
Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 22

Son dakika gelişmesine göre Savaş uçakları, İdlib kırsalını bombaladıSURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki zeytin bahçeleri ve yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlendi.

Savaş uçakları, İdlib kırsalını bombaladı

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki zeytin bahçeleri ve yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlendi.

İdlib kırsalında gündüz saatlerinde zeytin toplayan sivillerin bulunduğu bölgeye yakın alanlar ve yerleşim yerleri savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırıda birden fazla uçakla 4 füzenin atıldığı belirtildi. 

Bölgedeki yerel kaynaklar, öğle saatlerinde kentin güneyindeki şehirlerde zeytin bahçeleri ile yerleşim alanlarına Rus savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendiğini aktardı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda şu ana kadar açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi! DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
Son dakika haberi! DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
Son Dakika | DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
Son Dakika | DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
Son dakika haber | Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 22 yaralı (3)
Son dakika haber | Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 22 yaralı (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Berat Albayrak Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Birce Akalay Hazar Ergüçlü Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Caner Erkin Deniz Türüç Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Ölü Kız Türk Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 23:11:26. #1.15#
title