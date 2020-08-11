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Son dakika haberlerine göre Çorum'da ev yangını: 3 ölü, 2 kayıpÇORUM'un Bayat ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 22
11.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:17

Çorum'da ev yangını: 3 ölü, 2 kayıp

ÇORUM'un Bayat ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Ekipler, yangında evde olduğu tahmin edilen 2 çocuğa da ulaşmak için çalışma başlattı. 

Yangın, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenlı çıkan yangında yükselen alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incemelede Ömer Çetin, Yusuf İçuz ve Elif Naz Çetin'in cansız bedenine ulaşılırken, evde olduğu tahmin edilen 2 çocuğu ise ulaşmak için çalışma başlatıldı. Yangında yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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