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Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 19

18.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:16
Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 19

Gelen son dakika haberlerine göre Gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine tekme ve yumruklu saldırı kameradaÇORUM'da hastane acil servisinde nöbetçi polis memuru Mustafa T. (37), gürültü yapmamaları yönünde uyardığı Musa C.'nin (22) tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

Gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine tekme ve yumruklu saldırı kamerada

ÇORUM'da hastane acil servisinde nöbetçi polis memuru Mustafa T. (37), gürültü yapmamaları yönünde uyardığı Musa C.'nin (22) tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Otomobille kaçan saldırgan ve yanındaki arkadaşı H.G. (16) yakalanarak, gözaltına alındı. 

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'nde yaşandı. İddiaya göre polis memuru Mustafa T. gürültü çıkaran Musa C.'yi uyardı. Musa C., üzerine yürüdüğü polis memurunu yumruk atıp, tekmeledi. Saldırgan, yanındaki arkadaşı  H.G. ile hastaneden çıkıp, otomobiliyle kaçtı. Polis memurunun telsiz anonsu ile bilgi vermesi üzerine harekete geçen ekipler, kaçan şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin otomobilinde 1 tabanca, bıçak ve satır ele geçirildi. Alkollü oldukları öne sürülen 2 şüphelinin sorgusu sürüyor. 

POLİSE SALDIRI ANI KAMERADA

Çorum'da hastane acil servisinde nöbetçi polis memuru Mustafa T.'nin (37), gürültü yapmamaları yönünde uyardığı Musa C. tarafından tekme ve yumruklu saldırısına uğradı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis memurunu yumruklayan saldırgan görülüyor. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Musa C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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