Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 19 Gelen son dakika haberine göre İkna yoluyla teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu TERÖR örgütü PKK'dan kaçıp, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan M.D., Mardin'de ailesiyle buluşturuldu.

İkna yoluyla teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu TERÖR örgütü PKK'dan kaçıp, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan M.D., Mardin'de ailesiyle buluşturuldu. Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla ikna edilen M.D., terör örgütü saflarından kaçıp, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan M.D., Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde anne ve babasıyla buluşturuldu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada oğluna sarılan baba, "Yaşasın Türk ordusu" dedi. Kaynak: DHA