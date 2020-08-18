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Gelen son dakika haberine göre Hastaneye refakatçi olarak alınmayınca terör estirdi: Özel güvenlik görevlisi ve başhekim yaralandıKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde özel bir hastaneye rahatsız olan eşiyle birlikte gelen E.Y., pandemi kuralları nedeniyle refakatçi alınmadığının söylenmesi üzerine hastanede olay çıkardı.

Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 18
18.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:44

Hastaneye refakatçi olarak alınmayınca terör estirdi: Özel güvenlik görevlisi ve başhekim yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde özel bir hastaneye rahatsız olan eşiyle birlikte gelen E.Y.,  pandemi kuralları nedeniyle refakatçi alınmadığının söylenmesi üzerine hastanede olay çıkardı. Yanına topladığı kalabalıkla geri dönen şahıs metal sopalarla görevlilere saldırdı. Olayda bir özel güvenlik görevlisi omzundan yaralanırken, hastanenin başhekiminin burnu kırıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Körfez Güney Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Rahatsız olan eşiyle birlikte hastaneye gelen E.Y. isimli kişi, görevliler tarafından pandemi kuralları gereği hastane içerisine hasta dışında kimsenin alınmadığı konusunda uyarıldı. Bunun üzerine öfkelenen E.Y. hastaneden ayrıldı. Eşinin tedavisinin tamamlanmasının ardından, yaklaşık 2 saat sonra hastaneye gelen E.Y. ve yanındaki kalabalık grup, ellerindeki metal sopalarla görevlilere saldırmaya başladı.

Olayı görerek araya giren özel güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'nun aldığı darbelerden dolayı omzu çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan hastanenin başhekimi Op. Dr. Ufuk Şenel'in ise burnu kırıldı. Saldırganlar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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