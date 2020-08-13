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Son dakika haberlerine göre Muğla Milas'da zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı (2)Muğla'nın Milas ilçesi, Kızılcayıkık Mahallesi'nde dağlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile saat 15.15'te yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 18
13.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:36

Muğla Milas'da zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı (2)

Muğla'nın Milas ilçesi, Kızılcayıkık Mahallesi'nde dağlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile saat 15.15'te yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre büyük bölümü zeytin ağaçları, kalan kısmı ise çam ağaçları ile kaplı yaklaşık 5 dönümlük alan küle döndü. Yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR)

HABER: MİLAS (Muğla),

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Hemşire anneden, yangın faciasında kaybettiği 2 çocuğuna zor veda

ÇORUM'un Bayat ilçesinde yaşanan yangın faciasında hayatlarını kaybeden Elif İçuz (4) ve Yusuf İçuz (8) kardeşler,  Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ayşebacı Mahallesi'nde toprağa verildi. 2 evladını aynı toprağa veren hemşire Fatma İçuz'un çocuklarının tabutuna son bakışı yürekleri yaktı.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Yatukcu Mahallesi'nde yaşanan 4'ü çocuk 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında hayatlarını kaybeden Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin cenazeleri dün akşam Balıkesir Başçeşme Mezarlığı morguna getirildi. Öğle namazının ardından çocukların cenazeleri, Altıeylül ilçesi Ayşebacı Mahallesi'nde bulunan dedelerinin evinin önüne getirildi.  Helallik alınmasının ardından mahalle mezarlğına götürülen cenazeler, burada toprağa verildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede, arkadaşlarının desteğiyle ayakta duran hemşire anne Fatmi İçuz'un çocuklarının tabutuna son bakışı herkesi ağlattı. 

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada, "Her acıyı tarif edecek cümleler bulunabilir ama böyle bir acıyı tarif edebilecek ne cümle kurulabilir ne kelimeler buna yeterli gelebilir. Gerçekten yüreğimiz yanıyor. Ayşebacı Mahallesi'nde 2 tane evladımızı defnediyoruz. Tabi bizi en azından rahatlatan, en azından huzurlu kılan bir mevzu, çocuklarımız, küçük çocuklar. Biz inanıyoruz ki, mevlam onlara şahadet mertebesine erdirmiştir. Ailesine çok büyük sabırlar diliyorum. Ayşebacı halkımıza çok büyük sabırlar diliyorum. İlçemize çok büyük sabırlar diliyorum. Mevlam inşallah acılarını hafifletsin diyorum. Allah sabırlık versin" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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