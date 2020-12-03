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Son Dakika | DHA YURT BÜLTENİ - 17

03.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:13
Son Dakika | DHA YURT BÜLTENİ - 17

Son dakika gündem haberi: Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin'e uğurlandı AFRİN Gazaviye Üs Bölgesi'nde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenle memleketi Mardin'e uğurlandı.

Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin'e uğurlandı

 

AFRİN Gazaviye Üs Bölgesi'nde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenle memleketi Mardin'e uğurlandı.Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Afrin Gazaviye Üs Bölgesi'nde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun için Hatay'da tören düzenlendi. Hatay Havalimanı'ndaki törene Vali Rahmi Doğan ve il protokolü katıldı. Törenin ardından Altun'un cenazesi, uçakla memleketi Mardin'e gönderildi. Evli olan şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un Mardin'in Nusaybin ilçesinin kırsal Tepealtı Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

İzzet NAZLI/HATAY,

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VURULAN ZANLI, AMELİYATA ALINDICinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (6) 

Kahramanmaraş'ta 1 polisi şehit edip, 1 polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan ve Şazibey Mahallesi'ndeki av bayisinden mermi satın almak isterken, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammet Karataş, 'dur' ihtarına uymayınca ateş açılarak, etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırganın kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı belirtildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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