Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 17 Son dakika haberi: TOPRAĞA VERİLDİOf'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (7)Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu (53) için Çaykara ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (7)

Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu (53) için Çaykara ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Hacımahmutoğlu'nun cenazesine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok katıldı. Ticaretle uğraşan Hacımahmutoğlu'nun cenazesi Çayıroba Mahallesi'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenazenin gelişi

-Cenaze namazından görüntüler

-Detaylar

Boyut: 271 MB.

HABER KAMARA: Tolga SAĞLAM-Selay SAYKAL-Nurullah CABRİ/TRABZON,

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Fındık hırsızlarına karşı nöbet tutuyorlar

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde fındık hasadına başlayan çiftçiler, fındıklarının çalınması ihtimaline karşı mahalle girişinde nöbete başladı.

Kaynarca ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde başlayan fındık hasadıyla birlikte mahalleye satıcı ve hurdacı girmesi yasaklandı. Muhtar Birol Ertürk, mahalle girişine tabela asarak kararı duyururken, fındık hırsızlıklarını önlemek için mahalleliler giriş ve çıkışlarda nöbet tutulmaya başlandı. Fındık fiyatlarının yüksek olması nedeniyle hırsızlıkların artacağını belirten vatandaşlar, mahallenin merkezinde de geceleri sırayla nöbet tuttuklarını belirtti. Mahalle girişinde yabancı araçları durduran vatandaşlar, satıcılık ya da hurdacılık yapanlara ait araçları mahalleye sokmadıklarını ifade ederek, mahalle merkezine de güvenlik kamera sistemi kurduklarını söyledi.Mahalle Muhtarı Birol Ertürk hırsızlıklara karşı tedbirler aldıklarını belirterek, "Mahallemizde geçtiğimiz yıllarda fındık hırsızlıkları yaşadık. Bu yıl ise hırsızlıkların önüne geçebilmek için tedbirler aldık. Mahallemize hurdacı, dilenci, pazarcı görünümlü kişilerin girişini köy ihtiyar heyeti olarak yasakladık. Ayrıca mahallemize kamera sistemi de yerleştirmiş bulunmaktayız. Tüm çiftçilerimize bol bereketli hasat sezonu diliyorum" diye konuştu.Ertuğrul Öztürk isimli vatandaş, "Fındık toplama işimizi bitirdik. Topladığımız fındığı kurutmak için serdik. Şu an tek korkumuz bu aylarda meydana gelen hırsızlık olayları. Bunun önüne geçmek için sağ olsun ihtiyar heyeti ve muhtarımız bazı önlemler aldı. Biz de fındığımızın başında nöbetleşerek beklemekteyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Fındık toplama detayFındık serme işlemi detayErtuğrul Öztürk konuşmaMuhtar Birol Ertürk röp.Mahalleye giren araçların durdurulmasıTabela asmaVatandaşların silah ve sopalarla mahallede gezmesiDetay

HABER-KAMERA: Murat HAZER- KAYNARCA (Sakarya),

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Tokat'taki cinayetin şüphelisi üvey amca tutuklandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Ali Kılınç'ı (30), 43 santimlik kamayla öldüren üvey amcası Necmettin Kaya (71) tutuklandı. Olayın taraflar arasındaki bir sarkıntılık iddiasıyla başlayan tartışma sonucu yaşandığı ortaya çıktı.Olay, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası Ali Kılınç, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Canbolat Caddesi'ndeki bir binada oturan annesi Seher Kaya, üvey babası Hasan Kaya ve kız kardeşi İ.K.'nın yaşadığı eve geldi. Ali Kılınç, bir süre sonra 2 katlı binanın alt katında yaşayan üvey babasının kardeşi Necmettin Kaya ile onun oğlu Ü.K.'nın Ali Kılınç'ın kız kardeşine sarkıntılık ettiği iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evde başlayan ve dışarıya taşan kavgada Necmettin Kaya evde bulunan 43 santimetre uzunluğundaki kamayı alarak Ali Kılınç'ın göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Kılınç ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Necmettin Kaya emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen şüpheli Kaya, girişte basın mensuplarının sorularına 'Evimi bastılar' diye cevap verdi. Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA