Son Dakika | DHA YURT BÜLTENİ - 17 Bir son dakika haberine göre DEPREM BÖLGESİNDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDIVan'da 5.4 büyüklüğünde deprem (6)HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDIDepremin hasara yol açtığı Van'ın Gürpınar ilçesinin 250 haneli Elaçmaz ile diğer 14 mahallede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

DEPREM BÖLGESİNDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem (6)

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Depremin hasara yol açtığı Van'ın Gürpınar ilçesinin 250 haneli Elaçmaz ile diğer 14 mahallede hasar tespit çalışmalarına başlandı. Depremin şokunu atlatan vatandaşlar evlerine girip eşyalarının duruma bakarken, depremde evleri hasar görenler de geceyi geçirebileceleri alanları belirleyip çadırların gelmesini bekliyor. Bu arada Türk Kızılay Van Şubesi de, vatandaşların yiyecek ve içeceklerini karşılamak için çalışmalara başladı.Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu, depremin hemen ardından çalımalara başladıklarını söyledi. Erzurum ve Muştan da ekiplerin Van'a geldiğini belirten Demiroğlu,"İlk başta çocuklarımıza ikramda bulunduk. Ayrıca 5 bin kişilik çorba da dağıtılacak.Kriz merkezinin vereceği bilgiler doğrultusunda da buradaki çalışmalarımızı sürndüreceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Kızılay olarak buradayız. Şimdilik herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Kaynak: DHA