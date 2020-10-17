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17.10.2020 19:38 | Son Güncelleme: 17.10.2020 19:43
Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 16

Gelen son dakika haberlerine göre BAKAN SOYLU TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDUİçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de güvenlik toplantısına katıldı (2)İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı'nın ardından beraberindeki yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı...

BAKAN SOYLU TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de güvenlik toplantısına katıldı (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı'nın ardından beraberindeki yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile birlikte şehir merkezinde bir süre dolaşarak esnaf ziyaretinde bulundu. Caddede vatandaşlarla sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen Bakan Soylu, daha sonra da Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyü Meşelik mezrasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Arif Sevinç ve Onur Bozkurt'un ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, Vali Akbıyık ve AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile birlikte ilk olarak 5 çocuk babası Arif Sevinç'in Biçer Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Anne Gülbahar Sevinç ile bir süre görüşen Bakan Soylu, her zaman için ailein yanında olacaklarını söyledi. Soylu, Sevinç'in çocukları 25 yaşındaki Azat, 9 yaşındaki Ensar ve 15 yaşındaki Hamra Sevinç ile bir süre sohbet etti. Soylu daha sonra ise Dağgöl Mahallesi'nde bulunan Onur Bozkurt'un ailesini ziyaret etti. Burada da Şehit Onur Bozkurt'un babası Mahmut Bozkurt ve çocukları 17 yaşındaki Salih ve 12 yaşındaki Nuran Bozkurt ile görüştü. Bakan Soylu, bu sırada duygulu anlar yaşayan ve ağlayan hakim Nuran'ın gözyaşlarını ise elleriyle silerek teselli etmeye çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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