Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 16 Bir son dakika haberine göre Yolun karşısına geçerken ölen kadının kaza anı güvenlik kamerasındaZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fındık bahçesinden evine döndüğü sırada otomobilin çarptığı Selma Cerrah'ın (41) yaşamını yitirdiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolun karşısına geçerken ölen kadının kaza anı güvenlik kamerasında ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fındık bahçesinden evine döndüğü sırada otomobilin çarptığı Selma Cerrah'ın (41) yaşamını yitirdiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Ören Mahallesi İzmirlioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinden evine dönen Selma Cerrah'a, yolun karşısına geçtiği sırada Mustafa Ş. (49) yönetimindeki 67 LM 477 plakalı otomobil çarptı. Selma Cerrah kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Ş. ise savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 2 çocuk annesi Selma Cerrah'a otomobilin çarptığı görülüyor. Kaynak: DHA