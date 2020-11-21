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Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 15

21.11.2020 18:29 | Son Güncelleme: 21.11.2020 18:33
Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 15

Son dakika habere göre Tutuşturmak için benzin dökülen soba patladı: 5 yaralı AKSARAY'da, Mehmet Ali Kılıç (39), sobayı tutuşturmak için pet şişeyle içine benzin dökünce patlama meydana geldi.

Tutuşturmak için benzin dökülen soba patladı: 5 yaralı

 

AKSARAY'da, Mehmet Ali Kılıç (39), sobayı tutuşturmak için pet şişeyle içine benzin dökünce patlama meydana geldi. Patlamada, odada bulunan 4'ü aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. 

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Mehmet Ali Kılıç, odadaki sobayı tutuşturmak için, pet şişe içindeki benzini sobanın içine dökünce patlama meydana geldi. Patlamada Mehmet Ali Kılıç ile aynı odada bulunan eşi Filiz Kılıç (41), oğlu Muhammed Kılıç (7), kızı Esma Kılıç (15) ile arkadaşı Gümüş Yıldız (13) vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmasıyla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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