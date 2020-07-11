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Son dakika haberlerine göre Uzundere'de dere taştı, 1 iş makinesi devrildi, 15 araç mahsur kaldı ERZURUM'un Uzundere ilçesinde, sağanağın ardından taşan dere, şantiyede iş makinesini devirdi.

Son Dakika | DHA YURT BÜLTENİ - 15
11.07.2020 20:57 | Son Güncelleme: 11.07.2020 21:27

Uzundere'de dere taştı, 1 iş makinesi devrildi, 15 araç mahsur kaldı

 

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde, sağanağın ardından taşan dere, şantiyede iş makinesini devirdi. Yağmur sularının taşıdığı çamur nedeniyle yaklaşık 15 sürücü araçlarıyla yolda mahsur kaldı.Uzundere ilçesinde, saat 17.30 sıralarında aniden sağanak etkili oldu. Kısa süren sağanak ile birlikte Uzundere'yi İspir'e bağlayan yoldaki dere taştı. Bölgedeki diğer derelerden akan çamur, ağaç parçalarıyla dolan Uzundere deresindeki taşkın tünel çalışması için kurulan şantiyeyi etkiledi. Taşkın nedeniyle iş makinesinin devrildiği bölgede, 15'e yakın araç yolda mahsur kaldı. Sağanağın etkisini kaybetmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ile Uzundere Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışmasına başladı. Yolda mahsur kalan araçlar kurtarılırken, iş makineleri dereyi temizlemeyi sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Selin gelme anı cep telefonu-İş makinalarının çalışmasından detay -Baraj şantiyesinden detay-Baraj şantiyesinde çalışan ile röp.

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ERZURUM,======================================

Tunceli'de vakalar arttı, vali 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı yaptı

TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, kent genelinde koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çekerek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.Vali Mehmet Ali Özkan, Tunceli'de son günlerde koronavirüs vakalarında artış olduğunu belirtip, tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çekti. Vali Özkan, mesajında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:  

"Kıymetli hemşerilerimiz, lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. İl dışından gelen hemşerilerimizin evlerinde 14 gün kuralına riayet etmeleri önem arz etmektedir. İl dışından gelen hemşerilerimizin kendilerini izole etmeleri ve hemşerilerimizin kalabalık ortamlara girmemeleri önem arz etmektedir."

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Kaynak: DHA

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