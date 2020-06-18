Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 15 Bir son dakika haberine göre 1GAZİANTEP'te daha önce bir çökme meydan gelen inşaat halindeki Akkent Camisi'nde yangın çıktı.

ÇÖKME MEYDANA GELEN CAMİDE BU KEZ DE YANGIN ÇIKTI-1

GAZİANTEP'te daha önce bir çökme meydan gelen inşaat halindeki Akkent Camisi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP

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İstanbul'dan taziyeye gelen kişide koronavirüs çıktı, köy karantinaya alındı (2)

8 KİŞİNİN DAHA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, İstanbul'dan yakınının taziyesi için gelen kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla giriş- çıkışlara kapatılan Geçitli köyünde filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. Taziyeye katılan 54 yaşındaki kadınla temas eden kişiler, tek tek belirlendi. İsmi öğrenilemeyen kadınla yakın temasta bulunan 8 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre, 8 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bu kişiler, sağlık görevlilerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürülürken, tedavilerine başlandı. Filyasyon ekiplerinin köyde çalışması sürüyor.

BİNGÖL,

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Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (2)

DERE YATAĞINDA ÇALIŞMA YAPILDIGölyaka'da etkili olan sağanak yağış sonrası ilçede su baskını olan mahallelerde İl Özel İdaresi ekipleri ve vatandaşlar dere yataklarını açmak için yoğun çaba harcadı. Vatandaşlar kesim motorlarıyla derelerin içinde bulunan ağaçları keserken, İl Özel İdaresi ekipleri dere yataklarını genişletti. Evde mahsur kalan bir çocuk taşan suları ve yapılan çalışmaları izlerken gözyaşlarını tutamadı. Küçük çocuk pencereden çalışmaları izlerken annesi tarafından sakinleştirildi.

Gölyaka Kalıcı Konutlar Bağlantı yolunda da oluşan heyelan nedeniyle yol kapandı. Polis ekipleri bölgede tedbir aldı.

Kaynak: DHA