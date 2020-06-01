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Son dakika güncel haberine göre OTELİN İLK MÜŞTERİLERİNE ALKIŞLI KARŞILAMAKORONAVİRÜS nedeniyle yaklaşık 2.5 aydır kapalı olan Antalya'nın dünyaca ünlü beş yıldızlı otelleri bugünden itibaren kapılarını yeniden açmaya başladı.

Son Dakika | DHA YURT BÜLTENİ - 15
01.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:44

OTELİN İLK MÜŞTERİLERİNE ALKIŞLI KARŞILAMA

KORONAVİRÜS nedeniyle yaklaşık 2.5 aydır kapalı olan Antalya'nın dünyaca ünlü beş yıldızlı otelleri bugünden itibaren kapılarını yeniden açmaya başladı. Türkiye'de 'Sağlıklı Turizm Belgesi' sahibi ilk otel olan Sueno Hotels Golf & Deluxe Belek, ilk müşterilerini ateş ölçer, maske, dezenfektan, kokteyl ve alkışlarla karşıladı.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde, Antalya'nın her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan otelleri yaklaşık 2.5 ay boyunca kapalı kaldı. Tarihinin en sessiz günlerini yaşayan beş yıldızlı oteller bugün başlayan normalleşme süreciyle birlikte kapılarını yeniden açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türk Standartları Enstitüsü ve akreditasyon kuruluşlarıyla, gönüllü uygulanan 'Sağlıklı Turizm Belgesi' programı çerçevesinde oteller, koronavirüs sürecine yönelik sosyal mesafe ve yeni hijyen kurallarına yönelik hazırlıklarını tamamladı. 'Sağlıklı Turizm Belgesi' için başvurularını yapan oteller arasında ilk sertifikayı Sueno Hotels Golf & Deluxe Belek aldı.

Kayseri'den Antalya'ya gelen ilk müşteriler muhasebeci Derda Kürklü, 7 aylık hamile sağlık personeli Öznur Kürklü çiftçi ve 8 yaşındaki Mustafa Alp, otel girişide ateşleri ölçülüp, maske, dezenfektan ve kokteyl içecek takdim edildikten sonra alkışlarla karşılandı. Karantina sürecinde 90 gündür evde olduklarını belirten Derda Kürklü, "Otelle önceden görüşmelerimiz oldu ve gayet hijyenik bir otel. Bir hafta kalacağız. Tatil kararını daha önce vermiştik, korona günlerinde de bitiş tarihi tam denk geldi aslında. Biz de ertelemek yerine gelmeyi tercih ettik. Otelin de hijyenik olarak iyi hazırlandığını gördük. Aslında biraz tedirgindim ama otelle görüşmelerimizi yaptıktan sonra o tedirginliğimiz kalmadı ve gayet rahat bir şekilde geldik" dedi.Otel olarak tüm önlemlerin alındığı ve hazır olduklarını anlatan Kalite Müdürü Asuman Koçoğlu, uygulamaları şöyle anlattı: "Misafirlerimizi ana kapı girişinde ateşlerini ölçerek içeriye alacağız. Bir problem olmaması durumunda, ana kapıda dezenfektan tünelinden geçecekler. İçeride personelimiz maske ve dezenfektan ikramında bulunacak. Sonrasında valizleri dezenfekte edilerek odalarına taşınacak. Resepsiyona gelen müşterilere dezenfekte cihazı içinde dezenfekte edilmiş ekipmanlar, dolduracakları formlar, kalem ve bilgilendirme kitapçıkları verilecek. Tek kullanımlık kartlarla, camekan arkasındaki resepsiyon görevlisi işlemlerini yapıyor. Otelin tüm alanlarında sosyal mesafe kurallarına uygun işaretlemeler var. Restoranda açık büfe devam ediyor ama daha hijyenik ortamda sunum için personelimiz tarafından istedikleri yemekler servis edilecek. Oturma alanları sosyal mesafe kurallarına uygun, havuz ve plajlarda şezlonglar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi. Tesisin bütün alanlarında dezenfektan ürünleri var. Asansörde sosyal mesafe konumlandırıldı. Kapasiteler azaltıldı. Uyarı yazı ve levhalar dört dilde tesisin bütün alanlarında mevcut. Çocuklarla ilgili tesis içindeki alanları maalesef bu süreçte hizmete açamayacağız. Yayınlanmış olan genelge nedeniyle ama çocuk misafirlerimizi ağırlayabileceğiz. Biz yine çocuklar için çocuk ürünler hazırlayacağız ve istedikleri ürün sunulacak. SPA, hamam, spor merkezi açık. TSE tarafından belgelendirildiğimiz için SPA alanlarımızı açabileceğiz. SPA'da sauna, masaj, buhar odası, gibi alanların tümünde randevu olacak. Maksimum yarım saat kullanılabilecek. Misafir çıkışında dezenfekte edilecek ve 15 dakika sonra yeni müşteri alınabilecek.

Covid- 19 şüphelisi misafirler için kritere uygun izolasyon odası var ve olması gereken sağlık hizmeti cihazları da bulunuyor. İşyeri hekimimizin kontrolleri sonrasında ya izolasyon odasında misafir edilecek, gerekirse hastaneye yönlendirilecek."

Kaynak: DHA

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