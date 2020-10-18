Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 13

Son dakika habere göre Ordu'da kaldırımda yayanın ölümüne neden olan kazanın görüntüsü güvenlik kamerasındaKaldırıma çıkan kamyonun çarptığı yaya öldü, sürücü gözaltında (2)Ordu'da, sürücüsünün kontrolündenden çıkan kamyonun, kaldırımda çarptığı Cevat Ağcık'ın hayatını kaybetmesine neden olan kaza anı,...