Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 13 Son dakika gündem haberi... Şemdinli'de görev sırasında yüksekten düşen asker şehit olduHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesindeki Gerdantepe Üs Bölgesi'nde görevli Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım, kayalıklara düşerek ağır yaralandı.

Şemdinli'de görev sırasında yüksekten düşen asker şehit oldu

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesindeki Gerdantepe Üs Bölgesi'nde görevli Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım, kayalıklara düşerek ağır yaralandı. Helikopterle hastaneye kaldırılan Yıldırım, buradaki müdahaleye rağmen şehit oldu.

Şemdinli ilçesine bağlı Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım, kayalıklara düşerek ağır yaralandı. Helikopterle Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Hakkari Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Şemdinli İlçesi Gerdantepe Üs Bölgesi'nde görev esnasında yüksekten kayalıklara düşmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."Şehit asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda bugün saat 15.30'da tören düzenleneceği belirtildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Siirt'te, 5'nci kattan düşen otizmli Reşit, ağır yaralandı

SİİRT'te oturdukları apartmanın 5'nci katından düşen otizmli Reşit Nuhan Bavlı (10), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Siirt kent merkezindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Bavlı ailesinin otistik çocukları Reşit Nuhan Bavlı, 5'nci kattaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle boşluğa düştü. Olayı görenler sağlık görevlilerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bavlı, ambulansa Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: DHA