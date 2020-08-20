Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 12

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Son dakika haberleri: İslahiye'de, polis ve jandarmadan maske denetimiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri koronavirüs ile mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemini anlatarak denetim yaptıİçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla ülke genelinde başlattığı...
20.08.2020 14:56 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:22
İslahiye'de, polis ve jandarmadan maske denetimi
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri koronavirüs ile mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemini anlatarak denetim yaptı
İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla ülke genelinde başlattığı kapsamlı koronavirüs denetimi devam ediyor. Polis ve jandarma ekipleri kendi sorumluluk alanlarında denetimlerinde koronavirüs ile mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemi anlatılarak denetimi yapıldı.
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Kaynak: DHA