Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 11

Bir son dakika haberine göre Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış ANTALYA'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'yu (40) kıskançlık yüzünden boğarak öldürdüğü ortaya çıkan sevgilisi Erhan Razı (40) tutuklandı.

Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış

ANTALYA'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'yu (40) kıskançlık yüzünden boğarak öldürdüğü ortaya çıkan sevgilisi Erhan Razı (40) tutuklandı. Razı'nın, 'gasp', 'yağma' suçundan bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı, izin süresi dolmasına rağmen cezaevine dönmediği ve bu nedenle arandığı belirtildi.

Olay, pazartesi günü akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1988 Sokak'ta 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'dan uzun süre haber alamayan ailesi, çareyi Afrika'da yaşayan bir arkadaşını aramakta buldu. Demchenko'nun Afrika'da yaşayan arkadaşı ise Antalya'da yaşayan bir başka arkadaşını arayarak yardım istedi. Antalya'da yaşayan aile yakını da Demchenko'ya ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Gelen çağrı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis, Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Demchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığı tespit edildi. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karina Demchenko'nun cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

CESET KOKMASIN DİYE KLİMAYI SOĞUĞA AYARLAMIŞOlayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karina Demchenko'nun sevgilisi Erhan Razı tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Operasyon başlatan ekipler, Erhan Razı'yı gözaltına aldı. Erhan Razı'nın sorgusunda, Demchenko'yu sevdiğini, kendisi ile 6 ay önce cezaevinden izinli çıktığında tanıştıklarını ve evlenmeyi düşündüklerini, aralarında çıkan tartışma sonunda kıskandığı için boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Razı ifadesinde, cesedin kokmaması için de odadaki klimayı soğuğa ayarladığını belirtti.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞGasp ve yağma suçundan bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı ancak izin süresi dolmasına rağmen cezaevine dönmeyen Razı'nın arandığı ortaya çıktı. Erhan Razı, ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Razı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Karina Demchenko'nun Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi ise Antalya'ya gelmesi beklenen ailesine teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Cinayetin işlendiği binanın dışından Açık bırakılan klimaların dış ünitelerinden görüntüKlimanın farklı açılardan görüntüleriDHA Muhabiri Alpaslan Çınar'ın iki farklı açıdan anonslarıCinayetin işlendiği apartmana gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleriBinanın genel ve ekipmerin çalışması Karina Demchenko'nun güneşlenirken ve yürürken görüntüleri (sosyal medyadan)Karina Demchenko'nun fotoğraflarıErhan Razı'nın görüntüleri (foto)Antalya Emniyet Müdürlüğü dış planAntalya Adliyesi dış planAdli Tıp Kurumu ve morg dış planHABER: Bülent TATOĞULLARI- Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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2 gün önce baba oldu, kayınvalidesinin cenazesine giderken kazada öldü ANTALYA'nın Kumluca ilçesinden Burdur'da vefat eden kayınvalidesinin cenazesine katılmak için yola çıkan Adem İşler'in içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen ticari araçla çarpıştı. Kazada 2 gün önce baba olan Adem İşler (26) ile otomobili kullanan Mehmet Aydoğmuş (30) hayatını kaybetti, ticari aracın sürücüsü Kerem Karademir (38) ise yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kumluca- Antalya kara yolunda meydana geldi. Kumluca'dan Antalya yönüne giden Mehmet Aydoğmuş'un kullandığı 07 AZM 40 plakalı otomobille karşı yönden gelen Kerem Karademir'in kullandığı 20 U 9570 plakalı ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mehmet Aydoğmuş ve beraberindeki Adem İşler ile ticari araç sürücüsü Kerem Karademir, araçlarda sıkıştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Aydoğmuş ile Adem İşler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Kerem Karademir ise ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Mehmet Aydoğmuş ve Adem İşler'in cenazeleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılabildi. Kumluca'da seracılıkla yapan Adem İşler'in, 2 gün önce baba olduğu, vefat eden kayınvalidesinin cenazesine katılmak üzere Mehmet Aydoğmuş ile birlikte Burdur'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza yerinden görüntülerEkiplerin çalışmasından görüntüCenazelerin araca konulmasıDetaylarÖlenlerin fotoğraflarıHABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

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20 yıldır biriktirdiği 12 ton çöp tahliye edildi

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde iki katlı evde yalnız yaşayan Hasan Apil'in (66), evinden kötü koku gelmesi üzerine harekete geçen belediye ekipleri, 20 yıldır biriktirdiği yaklaşık 12 ton çöpü tahliye etti.

Ketenli Mahallesi'nde oturan Hasan Apil'in evinden sürekli kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu mahalle muhtarı Abdurrahman Sarıgül'e bildirdi. Yapılan araştırmada Apil'in evinde çöp biriktirdiği belirlendi. Bunun üzerine muhtar Sarıgül, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı'na müracaatta bulundu. Ardından belediye ekipleri çöpleri tahliye etmek için eve gitti. Apil de bu duruma tepki gösterdi. Ekipler, çağrılan jandarma gözetiminde Apil'in 20 yıldır biriktirdiği yaklaşık 12 ton çöpü evden tahliye etti. Tahliye sırasında ağlayan Apil'i, muhtar Sarıgül ve jandarma teselli etmeye çalıştı.

Hasan Apil'i daha önce uyardıklarını hatırlatan Abdurrahman Sarıgül, " Hasan amca tek başına yaşıyordu. Mahallemizde ikamet eden vatandaşlarla birlikte kendisini uyarmamıza rağmen çöp toplamaktan vazgeçmedi. Artık bu durum bizleri fazlasıyla üzdü. Bu nedenle evin temizlenmesi için Seydişehir Kaymakamlığımızdan ve Belediyemizden yardım istedik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı