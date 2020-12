Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 1

KAZA YAPAN KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ 4 YARALI

KAYSERİ'de dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kaza yapan kamyonet şarampole devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzeyçevre yolu Oymaağaç mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Dursun Uykur yönetimindeki 38 TF 648 plakalı kamyonet, plakası öğrenilemeyen Yusuf C. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle kamyonet şarampole yuvarlandı. Taklalarla atan kamyonet hurda yığınına döndü. Kazada kamyonet içinde bulunan ve hurdacılık yaptığı iddia edilen aynı aileden Dursun Uykur, Kazım Uykur, Polat Uykur, Can Uykur, Ali Uykur ve diğer aracın sürücüsü Yusuf C. çeşitli yerlerinden yaralandı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Yaralılardan Kazım ve Polat Uykur, kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SOBADAN ZEHİRLENEN 40 YILLIK EVLİ ÇİFT ÖLDÜ

KAYSERİ'de, 40 yıllık evli çift Ünal Özden (71) ve Mürüvvet Özden (63), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.Olay, dün saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi Kılıçaslan Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre oğullarıyla birlikte yaşayan Ünal ve Mürüvvet Özden, akşam yemeğinden sonra sobanın bulunduğu oturma odasında uykuya daldı. İşten gelen oğulları İsmail Özden eve döndüğünde annesi ve babasının hareketsiz yattığını gördü. Özden, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Ünal ve Mürüvvet Özden'in karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Olay yerine çağırılan jandarma, olayın yaşandığı ev ve çevresinde inceleme yaptı. 40 yıldır evli çiftin cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TRAKTÖRÜN DEVRİLEN RÖMORKUNDA YOLCULUK YAPAN ÇİFTİ ÖLÜM AYIRDI

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde virajda savrulan traktörün yerinden çıkıp yol kenarındaki su tahliye kanalına devrilen römorkunda yolculuk yapan Dursan Kaplan (32) yaşamını yitirirken yanındaki eşi Tansu Kaplan (25) yaralandı.Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde yaşayan yaşayan Yılmaz Eşmeli, dün saat 13.30 sıralarında, 48 RG 902 plakalı traktörü ile kırsal Okçular Mahallesi'ndeki tarlasına gübre atmak için işçi götürmek üzere yola çıktı. Eşmeli'nin kullandığı traktör yağmurun kayganlaştırdığı yolda virajı alamayıp, savruldu. Traktörün yerinden çıkan römorku, yol kenarındaki su tahliye kanalına devrildi. Traktörün römorkunda yolculuk yapan iki çocuk babası Dursan Kaplan (32) yaşamını yitirirken yanındaki eşi Tansu Kaplan (25) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından traktörün römorku altından yaralı olarak çıkartılan Tansu Kaplan, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Dursan Kaplan'ın cesedi ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. Jandarma traktör sürücüsü Eşmeli'yi gözaltına aldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

TOKAT'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında kent merkezinde Yeşilova Naci Özen Caddesi üzerinde yaşandı. Uğurcan Kısa (39) yönetimindeki 05 BU 158 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sinan Sümenoğlu'nun (41) kullandığı 60 AAS 580 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden Uğurcan Kısa olay yerinde hayatını kaybederken Sinan Sümenoğlu ise yaralandı. Yaralı Sinan Sümenoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Uğurcan Kısa'nın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

ESKİ KOCASI, İŞ YERİNDE ÖLDÜRDÜ

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir pastanede çalışan Fulya Öztürk (35), iddiaya göre, boşandığı eşi H.O.B. (31) tarafından iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü.Olay, dün 16.00 sıralarında, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. Fulya Öztürk pastanede çalışırken, eski eşi H.O.B. içeri girdi. İkili arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancasını çıkaran H.O.B., Öztürk'e ateş ettikten sonra eski eşine ait araçla kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Öztürk için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Öztürk'ün öldüğü belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. H.O.B., bir süre sonra polise giderek teslim oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ESKİ ERKEK ARKADAŞININ BIÇAKLADIĞI ÇAĞLA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi (22), evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. (40) tarafından bıçaklandı. Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çiçekçi ameliyata alınırken, polis, kaçan Ufuk Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.Olay, dün saat 21.30 sıralarında Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Çağla Çiçekçi ile evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Ö., Çiçekçi'yi bıçakla yaraladı. Çiçekçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Ev arkadaşının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Çiçekçi'yi ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çağla Çiçekçi ameliyata alındı. Çiçekçi'nin olaydan 2 saat önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştığı görüldü. Kaçan Ufuk Ö.'nün yakalanması için polis çalışma başlattı.

DEFİNECİLERİN KAZISINDA PATLAMA OLDU, ARALARINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

ESKİŞEHİR'de, 7 şüphelinin define bulma amacıyla yaptığı izinsiz kazı sırasında patlama oldu. Ömer K. elinden ve yüzünden ağır yaralanırken, patlamanın ardından şüpheliler arasında çıkan kavgada ise Mehmet Sarıoğlu (52) hayatını kaybetti. Ömer K. hastaneye kaldırılırken, jandarma ekiplerince diğer 5 şüpheli gözaltına alındı.Eskişehir'de oturan Mehmet Sarıoğlu, Murat K., Sevinç E., Servet K., Ömer K., Kaan K. ve Bekir K. ile birlikte define bulma umuduyla iki otomobille Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi Parmaklı mevkiine gitti. Burada izinsiz kazı yapan şüpheliler önlerine çıkan kayayı patlatmak istediği sırada el yapımı olduğu öne sürülen patlayıcı infilak etti. Define arayan şüphelilerden Ömer K. yüzünden ve elinden ağır yaralandı. Patlamanın ardından şüpheliler arasında tartışma çıkarken Mehmet Sarıoğlu ağır yaralanan Ömer K.'nın kardeşleri Kaan K. ve Bekir K. tarafından dövüldü. Sevinç E. ile Servet K. yaralanan Mehmet Sarıoğlu'nu otomobille Tepebaşı ilçesi Koyunlar Mahallesi'nde götürüp 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Elinden ve gözünden yaralanan Ömer K. ise başka bir otomobille götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili Sevinç E., Murat K. Servet K., Kaan K. ve Bekir K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ARAÇTA PATLAYICI BULUNDUŞüphelilere ait 26 VK 734 plakalı otomobilde yapılan aramada, el yapımı olduğu değerlendirilen patlayıcı madde bulunarak incelemeye alındı. Mehmet Sarıoğlu'nun cansız bedeni ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, AYIRMAK İSTEYEN KARDEŞİ VE KÖYLÜYÜ YARALADI

KARAMAN'da Medreselik köyünde Mustafa G. (51), belirlenemeyen nedenle tartıştığı Ali Doğan'ı, av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi Sadık G. (48) ve Faruk U.'yu (39) yaraladı. Mustafa G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Medreselik köyünde meydana geldi. Mustafa G., yolda karşılaştığı Ali Doğan ile belirlenemeyen nedenle tartışıp, kavgaya etmeye başladı. Durumu fark eden Mustafa G.'nin kardeşi Sadık G. ve aynı köyde yaşayan Faruk U. da kavgayı ayırmak için müdahale etti. Bu sırada Mustafa G., av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ali Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Sadık G. ve Faruk U. da yaralandı. Yaralı 2 kişi ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Faruk U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ali Doğan'ın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Mustafa G. de jandarma tarafından gözaltına alındı.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ

ADANA'da V.G. ve M.G., sokak ortasında kavga ettikleri Ali Ardağlı'yı (24), bıçaklayarak öldürdü.Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ardağlı, iddiaya göre sokakta karşılaştığı V.G. ve M.G. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.G. ile M.G., tabanca ve bıçak ile Ardağlı'ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ardağlı, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise otomobile binip, kaçtı. Çevredekiler tarafından otomobil ile bir tıp merkezine götürülen Ardağlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ardağlı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelileri V.G. ile M.G.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde, tek katlı ahşap evde çıkan yangında Durmuş Kıyır (82) hayatını kaybetti.Dün akşam saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde Durmuş Kıyır'a ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yalnız yaşayan Durmuş Kıyır yangında hayatını kaybetti. Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kulübe ateşe verildi, 9 yavru köpek öldü (2)KULÜBE ATEŞE VERİLDİ, 9 YAVRU KÖPEK ÖLDÜ: GEÇİCİ OLARAK YAPILAN KULÜBE DE YIKILMIŞ

Konya'da kulübenin yakılmasıyla 9 yavru köpeğin telef olmasının ardından hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Geriye 1 yavru ve 1 anne köpeğin kaldığı bölgeyi tekrar kontrol eden Fadim Gökbel, anne ve yavrusunun soğuktan etkilenmemesi için bölgeye atılan malzemelerle geçici olarak yaptıkları kulübenin de yıkıldığını gördü.Olayın yaşandığı bölgede yeni molozlar ve yeni yakılan ateşin olduğunu belirten Fadim Göbel, "Bu bölgede hayvanların yanarak can vermediği kalmıştı. Tecavüz, silahla yaralama olayları vardı. Birçok şeye şahit oluyorduk" dedi.

'ANNE ARTIK YANIMIZA GELMİYOR'Göbel, "Maalesef pazartesi günü yaşamış olduğu bu olaydan annede çok büyük travmalar oluştu. Anne artık yanımıza gelmiyor, biz bu bölgeye geldiğimiz zaman bebeğini terk edip gidiyor ve sadece yanmayla kalmadı tekrar yaptığımız kulübeler yıkılmaya devam etti. Molozlar dökülmeye devam etti fakat neden sadece bu bölge. Burası çok büyük bir arazi neden sadece yapılan kulübenin üst tarafı" diye konuştu.

GÜMÜŞHANESPOR BAŞKANI OLGUN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.Olay, dün saat 19: 00 sıralarında Gümüşhanespor Tesisleri'nde meydana geldi. Tesislere gelen 2 kişi başkan Olgun'la görüşmek istedi. Makam odasına giren 2 kişi tartıştığı Olgun'a tabancayla ateş etti. Olayda vücuduna kurşun isabet eden Olgun ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken, Olgun kulüp çalışanlarınca Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olgun'un hayati tehlikesi sürüyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

VALİ TAŞBİLEK'TEN SALDIRI AÇIKLAMASIGümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, silahlı saldırı sonrasında yaralanan Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun ile ilgili, "Gümüşhanespor Başkanımız Vahit Olgun doktorların verdiği bilgiye göre bilincinin açık bir şekilde ameliyata alındı. Ameliyatta belirli müdahaleler söz konusu oldu. Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre herhangi bir hayati tehlike bulunmadığı söylendi" dedi.Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun'a yönelik silahlı saldırı olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Vahit Olgun'un bilinci açık şekilde ameliyata alındığını ifade eden Vali Taşbilek, "Bu akşam saatlerinde bir silahlı saldırı bilgisi alınması üzerine, başta sağlık ekiplerimiz ve güvenlik güçlerimiz olmak üzere derhal anında müdahale ile hastaneye getirilen değerli Gümüşhanespor Başkanımız Vahit Olgun doktorların verdiği bilgiye göre bilincinin açık bir şekilde ameliyata alındı. Ameliyatta belirli müdahaleler söz konusu oldu. Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre herhangi bir hayati tehlike bulunmadığı söylendi. Gerekeli tıbbi müdahalelerin ardından bu süreci selametle atlatacağımızı düşünüyorum. Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde bir sonuca varacağız sonraki süreçte adli makamlar konuyla ilgilenecek, adli süreç devam eder. Bize ulaşan bilgiler 2 kişi oldukları yönünde, yapılan çalışmalar neticesinde daha da netleşecekö ifadelerini kullandı.

ŞİDDET MAĞDURU KADIN: "BİR YILLIK EVLİLİĞİN 3 YILDIR MAHKEMESİ GÖRÜLÜYOR, LÜTFEN BİZİ BOŞAYIN"

ADANA'da 1 yıl birlikte kaldığı eşi tarafından darbedilip, alıkoyulduğunu ve düğünde takılan yaklaşık 150 bin lira değerindeki altınlarının elinden alındığını öne süren İlknur D. (29), 3 yıl önce açtığı boşanma davasının sonuçlanmamasına tepki gösterdi. İlknur D., "Bir yıllık evliliğin 3 yıldır mahkemesini görüyorum, lütfen bizi boşayın" dedi.Kuran kursunda öğreticilik yapan İlknur D., 2015 yılının sonlarında M.E.D. (29) ile evlendi. Çift, M.E.D.'nin görevi gereği Ankara'ya taşındı. İlknur D., iddiasına göre evliliğinin 40'ıncı gününden itibaren şiddet görmeye başladı. Hatta eşi, işe gitmeden önce telefonunu alıp, kapıyı üzerine kilitledi. İlknur D., eşinin babası ve kardeşlerini öldürmekle tehdit etmesi nedeniyle şiddet gördüğünü çevresinden sakladı. Düğünde takılan altınları M.E.D.'nin Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir banka şubesinde kendi adına tuttuğunu öne süren İlknur D., evlliliklerinin 9'uncu ayında ise yine iddiasına göre eşi tarafından boğulmak istendi.Eşinin elinden kurtulup, banyoya kaçtığını ve havalandırma penceresinden yardım istediğini anlatan İlknur D., M.E.D.'nin komşularına, 'İlknur kendisine zarar veriyor. Ben onu çok seviyorum' dediğini kaydetti.

AKŞAM DAYAK, SABAH 'SEVİYORUM' YAZILARIİlknur D. bu olaydan sonra kaçarak uçakla Adana'ya ailesinin yanına geldiği. Darp raporu alıp, yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile büyükleri araya girdi ve M.E.D., altınları geri verdi. Çift barışarak Ankara'ya döndü. Ancak geceleri şiddet gören ilknur D., sabahları uyandığında evin her tarafında, 'Seni çok seviyorum' yazılı notlar buldu.

KANDIRIP ALTINLARI ELİNDEN ALDILARİlknur D., bir süre sonra eşinin anne-babasıyla Adana'daki ailesine misafirliğe gitti. Burada kayınpederi, "M.E.D.'nin borcu var. Sana da söylemiyor. Sen bu altınlar ona ver, borcu kapatsın" dedi. İlknur D. de 150 bin lira değerindeki altınları kayınpederine teslim etti. Çift Ankara'ya dönerken, İlknur D. ailesinin yanında kaldı. Ancak genç kadın, bir daha eşi ile kayınvalidesi ve kayınpederine ulaşamadı. En son 21 Ocak 2017 tarihinde eşiyle görüşen İlknur D., kandırıldığını anlayınca 23 Ocak 2017 tarihinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 10 gün sonra da boşanma davası açtı. Ancak, eşinin kendisinden 2 gün önce Ankara'da boşanma davası açtığını öğrendi.

BİR DARBE DE AVUKATTANDava sürerken genç kadına aylık 700 TL tedbir nafakası bağlandı. Avukatının da bu paraları, 2 yıl boyunca kendisine vermediğini ileri süren genç kadın, 2019 yılında Adana Barosu'na şikayet başvurusunda bulundu. Parasını aldıktan sonra da başka bir avukat tuttu.

'MADDİ MANEVİ ZARARA UĞRADIM'3 yıldır boşanma davası süren İlknur D., "Benden altınları da aldılar. Ben şikayet edinceye kadar beni kimse aramadı. Şikayetimden sonra aylarca beni aramayan insanlar, 'barıştıralım' diye ortaya çıktılar. Boşanma davası açtığımda eşimin, 2 gün önce Ankara'da boşanma davası açtığını öğrendim. 3 Şubat 2017 tarihinden bu yana boşanma davamız devam ediyor. Bütün eşyalarım, çeyizim, kitaplarım gitti. 150 bin liralık altınlarımı aldılar. Sadece manevi olarak değil, maddi olarak da zarara uğradımö diye konuştu.

'LÜTFEN BİZİ BOŞAYIN'İlknur D., şunları kaydetti: "Ben önce ilahi adalete sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine inanıp, güveniyorum. Ankara'daki evime gittiğimde bütün eşyaları alıp, evi terk ettiklerini gördüm. Bir yıllık evliliğin 3 yıldır mahkemesini görüyorum. Lütfen bizi boşayın. Altınları aldıklarını inkar ettiler ama bizim o zaman mesaj dokümanımız vardı. Onları verince her şey ortaya çıktı. Ben bir an önce hakkımı alarak, boşanmak istiyorum. Yeni bir Emine Bulut vakası olmasın. Ben öldükten sonra adalet yerini bulmasın. Yaşarken adalet olsun."

UÇURUMA YUVARLANAN KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

MERSİN'de iddiaya göre, alkol aldığı sırada uçuruma yuvarlanıp yaralanan Mustafa Ümit S. (56), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çukurkeşlik mevkisinde yaşandı. Alkol aldığı iddia edilen Mustafa Ümit S., dengesini kaybederek, kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Mustafa Ümit S.'nin kayalıklardan düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Mustafa Ümit S.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden kurtarılan ve kafasında kırıklar olduğu belirlenen Mustafa Ümit S., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

AĞAÇ DALI ÜZERİNDE VAŞAK ÖLÜSÜ BULUNDU

SİVAS'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, bir ağaç dalının üzerinde ölü bulundu.Sivas'ta merkeze bağlı Hıdırnalı köyü yakınlarında bir ağaç dalının üzerinde vaşak ölüsü bulundu. Arazide gezen köylülerden Ramazan İmece, bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan vaşağın ölüsüyle karşılaştı. Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen vaşağın vücudunda yaralar bulunuyor.

ORMANDA AİLESİYLE BİRLİKTE GEZERKEN BULDUVaşağı görüntüleyen Ramazan İmece, "Ormanda ailemle gezinirken ağaçta asılı kalmış bir vaşak gördüm. Daha önce hiç Hıdırnalı bölgesinde bu hayvanla karşılaşmamıştım. Bende ilk defa görmüş oldum. İzlediğim belgesellerden bu hayvanın vaşak olduğunu anladım. Hayvan tam tersinin üzerine düşmüş vaziyette duruyordu. Muhtemelen ağaca tırmanırken düşüp öldüğünü düşünüyorum. Üzerinde bir yara olup olmadığına dikkat etmedim ancak hayvanın ölüsü iki, üç günlük vardı" dedi.Olaydan sonra durumu kimseye bildirmediklerini ve sadece video çektiklerini belirten imece, dün vaşağın bulunduğu yere tekrar gittiğini ancak hayvanın ölüsünün yerinde olmadığını fark ettiğini belirterek, "Başka bir yırtıcı hayvan götürmüş olabilir" dedi.

TEDBİRLERİ HİÇE SAYIP, OTELDE EĞLENCE YAPAN 12 KİŞİYE 60 BİN TL CEZA

KIRIKKALE'de, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek otelde eğlence yapan 12 kişiye, toplam 59 bin 400 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde bir otelde koronavirüs önlemlerini ihlal ederek parti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, otelde bulunan 12 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun sosyal mesafe, maske ve kısıtlama kararlarına aykırı hareket etmekten 4 bin 950 TL'den toplam 59 bin 400 TL ceza kesildi. Operasyonda ayrıca, işletme sahibi hakkında da idari işlem başlatıldı.

