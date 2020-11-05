Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 1

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Son dakika haberleri... Hakkari'de teröristler yol yapımında çalışan işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (3)HAKKARİ'DEKİ ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİHakkari'nin Derecik ilçesinde yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan 2 işçi de kaldırıldıkları Şemdinli Devlet...

Hakkari'de teröristler yol yapımında çalışan işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (3)

HAKKARİ'DEKİ ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan 2 işçi de kaldırıldıkları Şemdinli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. Hakkari Valiliği, saldırı ile ilgili şehit sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Haber: HAKKARİ,

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OTLUK ALANDA ÇIKAN VE SERA İLE EVLERİ TEHDİT EDEN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otluk ve çalılık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevredeki bazı seraların plastik örtülerine de zarar veren yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgedeki sera üreticileri büyük endişe yaşadı.Kumluca'ya bağlı Güzören Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerleri ve sera alanlarının ortasındaki ot ve çalılık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ve 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı aradı. Yangın yerine çok sayıda yangın söndürme arazözü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri de yönlendirildi. Yangın Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden ve çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü. Ekipler, evlerin zarar görmemesi için de yoğun şekilde çaba gösterdi. Yangın, bölgedeki sera üreticilerine korkulu anlar yaşattı.

Yaklaşık 10 dönüm otluk alanda etkili olan yangında bazı seraların plastik örtüleri yandı. Yangının çekış nedeninin belirlenmesi için Kumluca Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı