Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 1 Son dakika haberleri... TIR'IN DORSESİNDE YAKALANAN 173 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYORSAMSUN'da polis ekiplerince bir TIR'ın dorsesinde yakalanan 173 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye gönderildi.

TIR'IN DORSESİNDE YAKALANAN 173 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR

SAMSUN'da polis ekiplerince bir TIR'ın dorsesinde yakalanan 173 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Ağustos Salı günü şüphe üzerine durdurduğu 14 BD 759 plakalı TIR'da arama yapmak istedi. Ekipler, TIR'ın dorsesini açtığında 173 düzensiz kaçak göçmenle karşılaştı. Konaklamaları için Atatürk Spor Salonu'na götürülen göçmenlerin bir kısmı, sevk sırasında kaçmaya çalıştı. Tamamı yakalanan göçmenler sağlık kontrolünün ardından spor salonunda misafir edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye doğru yola çıktı.

Kaynak: DHA