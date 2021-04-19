İNGİLİZ SAVAŞ GEMİLERİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇMİŞTİ
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İNGİLİZ SAVAŞ GEMİLERİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇMİŞTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere, boğazları kullanarak Karadeniz'e geçirmeyi planladığı 1 gemi için Türkiye'ye bildirimde bulundu.

Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu
Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu
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İngiltere, boğazları kullanarak Karadeniz'e geçirmeyi planladığı 1 gemi için Türkiye'ye bildirimde bulundu.

İngiliz donanmasına bağlı savaş gemileri daha önce İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülenmişti.

İNGİLİZ SAVAŞ GEMİLERİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇMİŞTİ
İNGİLİZ SAVAŞ GEMİLERİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇMİŞTİ
İNGİLİZ SAVAŞ GEMİLERİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇMİŞTİ
İNGİLİZ SAVAŞ GEMİLERİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇMİŞTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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