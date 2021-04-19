İNGİLİZ SAVAŞ GEMİLERİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇMİŞTİ
İngiltere, boğazları kullanarak Karadeniz'e geçirmeyi planladığı 1 gemi için Türkiye'ye bildirimde bulundu.
Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu
İngiltere, boğazları kullanarak Karadeniz'e geçirmeyi planladığı 1 gemi için Türkiye'ye bildirimde bulundu.
İngiliz donanmasına bağlı savaş gemileri daha önce İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülenmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı