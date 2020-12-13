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Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

13.12.2020 13:18 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:21
Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

Son dakika haberine göre BEYOĞLU'nda bulunan gece kulübünde, koronavirüs önlemlerine rağmen Afrika uyruklu kişilerin parti verdiği ortaya çıktı.

BEYOĞLU'nda bulunan gece kulübünde, koronavirüs önlemlerine rağmen Afrika uyruklu kişilerin parti verdiği ortaya çıktı. Polis tarafından basılan gece kulübünün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. 

Olay 28 Kasım'da Beyoğlu'nda bulunan gece kulübünde gerçekleşti. Afrika uyruklu kişiler, koronavirüs tedbirlerine rağmen gece kulübünde parti düzenledi. Parti haberini alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, partinin düzenlendiği gece kulübüne baskın yaptı. Partide sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan kişilere ceza kesildi. Öte yandan partinin düzenlendiği gece kulübüne daha önce 6 kez polis baskını düzenlendiği öğrenildi. 

PARTİYİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILARKoronavirüs salgınını hiçe sayarak parti düzenleye kişiler, parti anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde kişilerin sosyal mesafe kuralını önemsemeden dans ettiği ve maske takmadıkları görülüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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