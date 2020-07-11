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Son Dakika | DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

Gelen son dakika haberine göre AYASOFYA ÖNÜNDE HAREKETLİLİK SÜRÜYORİSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, AYASOFYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDUHaber-Kamera: Halil YILMAZ-Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

Son Dakika | DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
11.07.2020 15:58 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:02

 AYASOFYA ÖNÜNDE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, AYASOFYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Haber-Kamera: Halil YILMAZ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.Cami statüsü alan Ayasofya önünde bugün de hareketlilik sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi Ayasofya önüne geldi.Polis ekiplerinin Ayasofya önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da denetimleri yerinde kontrol etmek için Ayasofya'ya geldi. Öğlen ezanı okunmasından yaklaşık 20 dakika kadar önce gelen Aktaş, Ayasofya'nın içine girdi. Aktaş, Ayasofya'da yaklaşık 40 dakika kalmasının ardından Ayasofya'dan ayrıldı.

VATANDAŞLAR EZANA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİÖğle namazı saatinde Ayasofya'da ezan okunmasına meydanda bekleyen vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce vatandaş cep telefonlarıyla Ayasofya'da ezan okunmasını kaydetti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Ayasofya'ya girmesiAyasofya'da ezan okunmasıVatandaşların ezan okunduğu anları kaydetmesiVatandaşların tekbir getirmesiDua okunmasıİstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Ayasofya'dan çıkışıİstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arabaya binişi ve ayrılışıAyasofya'dan görüntü

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2- KORONAVİRÜS HASTALARINI GETİREN AMBULANS UÇAK ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ 

İdris TİFTİKCİ/ İstanbul, - KAZAKİSTAN ve Azerbaycan koronavirüs hastası getiren ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi. Kazakistan'da koronavirüs nedeniyle tedavi gören 39 yaşındaki İbrahim K., 55 yaşındaki Halil K. ve 42 yaşındaki İbrahim B. ile Azerbaycan'da tedavi gören 41 yaşındaki Ali U. Türkiye'de tedavi edilmeyi talep etti. Talep üzerine yapılan inceleme sonucunda başlatılan nakil operasyonu kapsamında Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçak, dün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Planlama kapsamında uçak, Almatı-Astana-Bakü güzergahlarının ardından Türkiye'ye geldi.

İlk olarak İbrahim B. Ankara Esenboğa Havalimanı, Ali U. ise Adana Havalimanı'nda bekleyen ambulanslar ile tedavi görecekleri hastanelere nakledildi.  Daha sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen uçaktaki İbrahim K. ve Halil K. de tedavi altına alınmak üzere ambulansa nakledildi. İki kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

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Kaynak: DHA

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