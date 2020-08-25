Son dakika... DHA DIŞ -ABD'de Jacob Blake protestoları: Birçok bina ateşe verildi
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Son dakika... DHA DIŞ -ABD'de Jacob Blake protestoları: Birçok bina ateşe verildi

Son dakika haberleri: ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis tarafından arkadan vurulan siyahi Jacob Blake için başlayan protestolar şiddetlendi.

Son dakika... DHA DIŞ -ABD'de Jacob Blake protestoları: Birçok bina ateşe verildi
25.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:57

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis tarafından arkadan vurulan siyahi Jacob Blake için başlayan protestolar şiddetlendi. ABD medyası, Kenosha kentinde bir kilise, mobilya mağazası, restoran, telefon mağazası, terk edilmiş bir bina ve bir TIR'ın ateşe verildiğini duyurdu.

Wisconsin'in Kenosha kentinde polis, 'aile içi olay' ihbarı alarak olay yerine gitti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, siyahi Jacob Blake adındaki kişinin aracına binemeye çalıştığı polisin ise kıyafetinden çekerek on durdurmaya çalıştığı; daha sonra da 7 el ateş açtığı görüldü. ABD medyasına konuşan görgü tanıkları, Blake'in gelen ihbarla bir ilgisi olmadığını tartışan iki kadını ayırmak için orada olduğunu öne sürmüştü. Vurularak ağır yaralanan Blake'in hastanede tedavisi sürüyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından ülkede protestoların şiddeti büyüyor.

ULUSAL MUHAFIZLARDAN MÜDAHALE Wisconsin Valisi Tony Evers yaptığı açıklamada, 125 ulusal muhafızın Wisconsin eyaletinin Kenosha kentine ulaştığını ve olayları dindirmek için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.3 ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE VURULDU3 çocuk babası Blake polis tarafından aracına binerken vurulduğu sırada, üç çocuğunun da arabada bulunduğu açıklandı.PROTESTOLAR SIRASINDA MAĞAZALAR VE ARABALAR ATEŞE VERİLDİ 

Şehir meydanında ve Kenosha Emniyet Müdürlüğünün etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etti. Sabah saatlerinde başlayan gösteriler sırasında mağazalar ve arabalar ateşe verildi. Protesto etmek için toplanan eylemciler, güvenlik güçleriyle çatıştı. Polis biber gazı ve plastik mermi kullanarak grubu dağıtmaya çalıştı. Bu arada sokağa çıkma yasağı uzatıldı. Olayların daha da büyümesinden endişe ediliyor.

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Kaynak: DHA

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