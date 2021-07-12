Son dakika! DGS soruları yayınlandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! DGS soruları yayınlandı mı?

Son dakika! DGS soruları yayınlandı mı?
Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Gündem - Longtail

2021 DGS sınavı yapıldı. Adaylar sınavda 150 dakika boyunca ter döktü. Sınavın bitişiyle birlikte her zaman olduğu gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, DGS soruları yayınlandı mı?

Binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM tarafından 11 Temmuz'da yapıldı. 150 dakika süre tanınan adaylar, sınavın sona ermesinin ardından DGS soruları yayınlandı mı, merak edildi. Peki, DGS soruları yayınlandı mı?

DGS SORULARI YAYINLANDI MI?

DGS soru ve cevapları için tarih açıklanmadı. Ancak, geçen yıl cevap anahtarı 1 gün sonra açıklanmıştı. Bu yüzden dikkatler 12 Temmuz tarihine çevrildi.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Gündem Editörü - Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Levent Yüksel Mahsun Kırmızıgül
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! DGS soruları yayınlandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 12:45:39. #1.16#

title