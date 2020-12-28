Son dakika... Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı
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Son dakika... Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı

28.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:12

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, B.A. (25) Kozağaç Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekibine yaklaşarak "Annemi öldürdüm" diyerek bağırdı.

B.A'nın üzerinde kan izi ve elinde kesikler gören ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli B.A'nın ifadesi doğrultusunda anne Betül A'nın (49) yaşadığı eve sağlık ekibi sevk edildi.

Evde yaralı bulunan ve ambulansla SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Betül A. müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Gözaltına alınan B.A, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Son dakika... Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı
Son dakika... Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı
Son dakika... Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı
Son dakika... Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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