Son dakika: Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika: Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika: Devrilen traktörün sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Yunus Emre Murat, hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Yunus Emre Murat, hayatını kaybetti.

Birecik'e bağlı kırsal Kural Mahallesi yakınlarında Yunus Emre Murat yönetimindeki 63 L 4517 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada Murat, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yunus Emre Murat'ın öldüğü belirlendi. Murat'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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