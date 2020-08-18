Son dakika! Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Son dakika! Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Son dakika gündem haberine göre BURSA'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Bekir D. (57) hayatını kaybetti.

Son dakika! Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
18.08.2020 01:56 | Son Güncelleme: 18.08.2020 02:40

BURSA'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Bekir D. (57) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Bekir D., tarlada çalıştıktan sonra kullandığı plakasız traktörü ile evine dönmek için yola çıktı. Köydeki evinin önüne gelen Bekir D., traktörü park etmek isterken direksiyon kontrolünü yitirmesi devrilen aracın altında kaldı. Bekir D. olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

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