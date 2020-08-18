Son dakika! Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Son dakika gündem haberine göre BURSA'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Bekir D. (57) hayatını kaybetti.

BURSA'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Bekir D. (57) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Bekir D., tarlada çalıştıktan sonra kullandığı plakasız traktörü ile evine dönmek için yola çıktı. Köydeki evinin önüne gelen Bekir D., traktörü park etmek isterken direksiyon kontrolünü yitirmesi devrilen aracın altında kaldı. Bekir D. olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA