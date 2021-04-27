Son dakika... Devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
Son dakika gündem haberi... Kayseri'de bir otomobil direğe çarpıp devrildi.
Kayseri'de bir otomobil direğe çarpıp devrildi.
Edinilen bilgiye göre A.Ç'nin kullandığı 38 KH 511 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Caddesi'nde yol kenarındaki direğe çarparak devrildi.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücünün yara almadığını belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin