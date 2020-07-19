Son Dakika: Devrilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
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Son Dakika: Devrilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Son dakika haberi: Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlardan biri yan yatarken araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.

Son Dakika: Devrilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
19.07.2020 03:00 | Son Güncelleme: 19.07.2020 04:18

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlardan biri yan yatarken araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre; Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüleri öğrenilemeyen 34 NC 9321 plakalı otomobil ile 44 T 0051 plakalı ticari araç çarpıştı. Sürücülerin yara almadığı kazada araçlarda maddi maddi hasar meydana geldi.

Tedbir amaçlı olay yerine 112 ekiplerinde çağrıldığı kazada araçlar bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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